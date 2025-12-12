男子世界クラブ選手権2025に出場している大阪ブルテオンの決勝ラウンド進出が決まった。

アジア準優勝クラブとして世界クラブ選手権に出場している大阪Ｂ。予選ラウンドでは欧州王者のペルージャ（イタリア）、南米王者で前回大会王者のクルゼイロ、アフリカ王者のスウェリー（リビア）と同じプールBに入ると、初戦のクルゼイロ戦にストレート勝利していたものの、第2戦のペルージャ戦ではフルセット負けを喫していた。

19日（金）1時半から最終節のスウェリー戦を控えていた中、その前に行われたペルージャとクルゼイロの一戦でペルージャがストレート勝ちを収めたため、ペルージャの予選ラウンド首位通過と大阪Ｂの2位通過が決まった。

2位通過が決まった大阪Ｂは、21日（日）に行われる準決勝でプールA1位のチームと対戦する。

■男子世界クラブ選手権2025 予選プールB順位表（12月19日0時時点）

1.ペルージャ 3勝0敗/8ポイント

2.大阪ブルテオン 1勝1敗/4ポイント

3.クルゼイロ 1勝2敗/3ポイント

4.スウェリー 0勝2敗/0ポイント