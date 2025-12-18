好きだと思ったら勘違い？男性が「都合のいい女」にだけする行動
「連絡くれるし、よく会うし、私のこと好きなんじゃ…？」と思っていたのに、気づけば関係が進展しない。そんな経験はありませんか？実はそれ、彼にとって“都合のいい女”ポジションになっている可能性大。今回は、男性が“本命ではない相手”に見せがちな行動を紹介します。
深夜や暇つぶしの「今何してる？」LINE
「ひま？」「今何してる？」と急に来るメッセージ。最初はドキッとするけど、それが毎回“彼の都合のいいタイミング”ばかりなら要注意です。本気の相手には、先の予定を立てて会おうとするもの。試しにあなたから別日を提案してみて、スルーされるなら残念ながら脈ナシサインかもしれません。
デートはいつも“おうち限定”
「家に来る？」「そっち行っていい？」。自宅デートばかりで、外でのデートが全然ないなら危険信号。ただの便利ポジションになっている可能性はあります。なぜなら、本命なら友達や周囲に紹介したり、人前で一緒に過ごす時間を作ろうとしてくれるものだからです。
やたら多い「ごめん」と「かわいい」の言葉
一見優しげに感じるこの２ワード。でも実は“都合のいい関係”をキープするためのリップサービスかもしれません。トラブルを避けたいからすぐ謝る、深い関係性を築く気がないからとりあえず褒めておく。もし「ごめん」と「かわいい」ばかりで中身のある会話がないなら、本気度は薄いと考えましょう。
男性の真意を確かめる上で大切なのは、あなたが特別扱いされているか、未来の約束をしてくれるかということ。もし今回挙げた行動ばかりなら、早めに関係を見直すことが第一歩ですよ。
