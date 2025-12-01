¡ØÂÀÍÛ¤è¤ê¤ââÁ¤·¤¤À±¡ÙÂè2´üÀ©ºî·èÄê¡¡¸¶ºî¼Ô¡¦²Ï¸¶ÏÂ²»¤ª½Ë¤¤¥¤¥é¥¹¥È¡õ¥³¥á¥ó¥È¡Ö¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÂÀÍÛ¤è¤ê¤ââÁ¤·¤¤À±¡ÙÂè2´ü¤ÎÀ©ºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦²Ï¸¶ÏÂ²»»á¤Î¤ª½Ë¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂè1´ü¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡ØÂÀÍÛ¤è¤ê¤ââÁ¤·¤¤À±¡ÙÂè1´ü¤ÎÂè1ÃÆPV
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¡Ø²¶Êª¸ì!!¡Ù¡Êºî²è¡§¥¢¥ë¥³¡Ë¡Ø¹â¹»¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ù¡ØÀèÀ¸¡ª¡Ù¤ÈÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²Ï¸¶»á¤ÎºÇ¿·ºî¡£¡ØÊÌºý¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Ç¡¢Ê¿¶Ñ¤è¤ê¾¯¤·´è¾æ¤Ê½÷¤Î»Ò¡¦´äÅÄºó±Ñ¤È¡¢¤«¼å¤¤ÃË¤Î»Ò¡¦¿À¾ë¸÷µ±¤ÎÊª¸ì¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢¿À¾ë¤Î¾Ð´é¤Ë¤Ò¤È¤á¤Ü¤ì¤·¤¿ºó±Ñ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÙ¤¯¤Æ¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¿À¾ë¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÁÖ¤ä¤«¥¤¥±¥á¥ó¤ËÀ®Ä¹¡£±ó¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ãæ³ØºÇ¸å¤ÎÂÎ°éº×¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿´¤Î±ü¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿½éÎø¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë±ó¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢»ä¤ÎâÁ¤·¤¤À±¤Ï¤º¤Ã¤È·¯¡£¤¤é¤á¤¯½éÎø¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¼Ô¡¦²Ï¸¶»á¤Î¤ª½Ë¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëºó±Ñ¤È¿À¾ë¤¬¡ÈÆó´ü·èÄê!!¡É¤È¹õÈÄ¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÈÆó´ü·èÄê!!¡É¤ÎÊ¸»ú¤Î¼þ¤ê¤Ë¤ÏÀ±¤Ê¤É¤¬Í·¤Ó¿´ËþÅÀ¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ï¸¶»á¤Ï¡¢Âè2´ü¤ÎÀ©ºî·èÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö2´üÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1´ü¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬ÏÃ¤òÃ»¤¯¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢Âç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤ò¤ß¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¾å¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢2´ü¤âÁ´ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥Ë¥á¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤Çºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¼Í¥¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¤Ø¤ó¤¬¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª ÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢°ì´ü»ëÄ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
