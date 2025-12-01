¼±¼Ô¤¬Áª¤Ö2025Ç¯¥Ù¥¹¥È¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ï¡©¡¡º£Ç¯¤Î¥ー¥ïー¥É¤Ï¡ÖÇö·¿²½¡×[Ë¡ÎÓ³ÙÇ·¡¦ÀÐÀî²¹¡¦ÀÐÌî½ãÌé¡¦º´Æ£Ê¸É§¤Î¥¹¥Þ¥Û²ñµÄ¡Ê²¾¡Ë]
¡¡ÄÌ¿®¶È³¦¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥é¥¤¥¿ー4¿Í¤ÈÊÔ½¸Ä¹¤Î´Ø¸ý¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¹¥Þ¥Û²ñµÄ¡Ê²¾¡Ë¡×¡£º£²ó¤Ï2025Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡ÖÇö·¿²½¡×
´Ø¸ý
¡¡Ç¯Ëö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÎÁí³ç¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿Ã¼Ëö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¶áÇ¯¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¿Ê²½¤·¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÁ´ÂÎÅª¤ËÌÌÇò¤¤Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Çö·¿²½¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¡¢¡ÖGalaxy Z Fold7¡×¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤Î¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀî»á
ÀÐÌî»á
¡¡ÆÍÁ³ÊÑ°ÛÅª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ã¼Ëö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÖiPhone Air¡×¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÞ¤ËÇö¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿Ã¼Ëö¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÌî»á
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢Galaxy Z Fold7¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¡ÖNothing Phone(3)¡×¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÃ¼Ëö¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¤³¤ì¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢ÆÉ¤á¤ëÃ¼Ëö¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤ÎºÇ¤¿¤ëÎã¤¬¥·¥ã¥ª¥ß¡£¿ô¤ò½Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÀïÎ¬¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ã¼Ëö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êGalaxy Z Fold7¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤·¡¢¥¤¥Á¥ª¥·¤Ç¤¹¡£
Ë¡ÎÓ»á
ÀÐÌî»á
¡¡Galaxy Z Fold7¤ò»È¤¤»Ï¤á¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤¯¤é¤¤Çö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢iPhone Air¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÉáÄÌ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤âÇö·¿²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·ë¶ÉGalaxy Z Fold7¤Ç¤¹¤é¸ü¤¯´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡iPhone Air¤Ï»¿ÈÝ¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ËÍ¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êÆëÀ÷¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤ÏiPhone Air¤ò¿¨¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤·Ú¤Ë»È¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥«¥á¥é¤¬1¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤Ëº¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÄ¶¹³Ñ¤ÈË¾±ó¤ò»È¤¦¥·ー¥ó¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡iPhone Air¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥à¥«¥á¥é¤À¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢¥À¥á¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÀÐÌî»á
¡¡ÉáÄÌ¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤â½èÍýÀÇ½¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤ª¤«¤²¤«¡¢Á°¤ÎÀ¤Âå¤«¤é²è¼Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£²è³Ñ¤Ï¤¢¤Þ¤êÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸÷³ØÉÊ¼Á¤Î2ÇÜ¥ºー¥à¤â»È¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢³ä¤êÀÚ¤Ã¤¿Ã¼Ëö¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤¥æー¥¶ーÁØ¤ò³«Âó¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¤¢¤ó¤Þ¤êÇä¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼Çä¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤¤¤Þ¤¤¤Á¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢Çä¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´ð½à¤¬°ã¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£Â¾¼Ò¤Î´ð½à¤Ç¸À¤¨¤ÐÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î´üÂÔÃÍ¤¬¹â²á¤®¤¿¤À¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¤¢¤È¡¢¥æー¥¶ー¤¬ÊÝ¼éÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤â¤¹¤ë¡£¥«¥á¥é¤Ï2¸Ä¡¢3¸ÄÍß¤·¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¥áー¥«ー¤âÊÝ¼éÅª¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ø¸ý
¡¡¤É¤¦¤»µ¡¼ïÊÑ¹¹¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â¤¤¤¤¤â¤Î¤È¤¤¤¦¿´Íý¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢Çö¤µ¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤è¤ê¤â¥«¥á¥é¤Ê¤É¤ÎÊý¤¬¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤»ØÉ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡²áµî¤Î¤â¤Î¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤º¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤ËÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯¤ÎiPhone¥·¥êー¥º¤Ê¤é¡¢Ìµ°õ¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¿ä¤·³è¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤«¤é¡ÊË¾±ó¤¬¶¯¤¤¡ËiPhone 17 Pro¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢ÃÍÃÊ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ìµ°õ¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤Ê¤ó¤Ê¤é¡¢iPhone 16e¤Ç¤â¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡iPhone 16e¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦µ¤¤â¤¹¤ë¤±¤É¤Í¡©¡¡¤Ç¤â¡¢¤¢¤Þ¤êÉ¬Í×À¤ò¹Í¤¨¤º¤ËPro¥â¥Ç¥ë¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ëµ¤¤â¤¹¤ë¤·¡¢iPhone Air¤Ë¿¶¤êÀÚ¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤â°ã¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢µîÇ¯¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿Plus¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¤½¤ÎÅÀ¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢Pro¤òÇã¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢iPhone Air¤Î¤è¤¦¤ÊÃ¼Ëö¤¬¸«¸þ¤¤â¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤¢¤È¡¢Ã±½ã¤Ë²Á³Ê¤ÎÌäÂê¤«¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£iPhone Air¤ÏiPhone 17 Pro¤Ë¶á¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡°ì³ç²Á³Ê¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢Ã¼Ëö¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢Ê¬³äÊ§¤¤¤Î·î³Û¤ä¼Â¼ÁÉéÃ´³Û¤Ï¤µ¤é¤Ë¶á¤Å¤¯¤«¤é¤Í¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢·ë¶É¡¢Pro¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»÷¤¿¤è¤¦¤Ê²Á³Ê¤Ç¡¢À¹¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Èºï¤®Íî¤È¤·¤¿¤â¤Î¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÀ¹¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤Ç¤â°ìÉô¤Î¥¹¥Æ¥£ー¥ÖÇÉ¤ÏiPhone Air¤òÁª¤Ö¤È»×¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡Ã¼Ëö¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÇÇã¤¨¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢2Ç¯´Ö¤Ç20Ëü±ß¼å¤ò¼«¸ÊÉéÃ´¤·¤Æ¡¢Ã¼Ëö¤òÊÖ¤¹¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È½Å¤¤¤è¤Í¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êiPhone 17¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡Â¾¼Ò¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¤¤µ¤¤â¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌµ°õ¤Ç»öÂ¤ê¤ë¤«¤é¤Í¡£
ÀÐÌî»á
¡¡ÆÃ¤Ëº£Ç¯¤ÏÌµ°õ¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÀÇ½¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£120Hz¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥ÈÂÐ±þ¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥«¥á¥é¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤â¹â¤¤¡£¥¹¥È¥ìー¥¸¤â256GB¥¹¥¿ー¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ùー¥¹¤¬Äì¾å¤²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¤Þ¤¢¡¢¤½¤ì¤ò¸À¤¤½Ð¤¹¤È¡¢Galaxy Z Fold7¤â¤¹¤´¤¯¹â¤¤¤±¤É¤Í¡£¤¿¤À¡¢º£Ç¯¤ÏµîÇ¯°Ê¾å¤Ë²èÌÌ¤ò³«¤¤¤Æ»È¤¦µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤È»×¤¦¡£
ÀÐÌî»á
¡¡ËÍ¤ÏµÕ¤Ç¡¢Çö¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç³«¤«¤Ê¤¤¤Ç»È¤¦µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Á°¤ÎGalaxy Z Fold6¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬½Ä¤ËÄ¹¤¯¤Æ¡¢¥¢¥×¥ê¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤¬Êø¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¯¤Æ³«¤¤¤Æ»È¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÉáÄÌ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤È¤Û¤ÜÆ±ÈæÎ¨¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Êø¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¦µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¤â¤¦³«¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦³«¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢iPhone Air¤¬½Ð¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Á¤ò¿¨¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¤³¤ì¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤ÎGalaxy S26 Ultra¤¬¤¹¤´¤¯Çö¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¡£S¥Ú¥ó¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤½¤ì¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢Galaxy Z Fold7¤ò³«¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Í×°ø¤Î1¤Ä¤¬¡¢S¥Ú¥ó¤ËÈóÂÐ±þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£ÀÅÅÅÍÆÎÌ¼°¤Î¥Ú¥ó¤â¿§¡¹Çã¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½ñ¤¿´ÃÏ¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
º´Æ£
¡¡iPhone¤ÈGalaxy¤ÎÏÃ¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¾¤Î¥áー¥«ー¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
º´Æ£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤¿¥·¥ã¥ª¥ß¤À¤±¤É¡¢º£Ç¯ºÇ½é¤Ë½Ð¤·¤¿¡ÖXiaomi 15¡×¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¡ÖXiaomi 15 Ultra¡×¤Ï¾ÝÄ§Åª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¤Í¡£
´Ø¸ý
¡¡È¯Çä¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤È¡¢Ultra¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òµá¤á¤ë¿Í¸þ¤±¤ÎÌµ°õ¤ÈÀ³¤ßÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤Ç¤â¡¢ÉáÄÌ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òµá¤á¤ë¿Í¤Ï¡¢SIM¥Õ¥êー¤Ç¤·¤«Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±ー¥¿¥¤¤â¤Ê¤¤Ã¼Ëö¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Ultra¤Þ¤ÇÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÏÃ¤ÏÊÌ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Xiaomi 15¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¹¤´¤¯¥Îー¥Þ¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥êー¥Á¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¤½¤¦¤À¤Í¡£Xiaomi 15¤¬¼Â¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤À¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¥êー¥Á¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£
ÀÐÌî»á
¡¡À¤¤ÎÃæ¤ËÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¤Û¤È¤ó¤É¤ªÅ¹¤Ë¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
ÀÐÀî»á
¡¡ÅÁ¤¨¤ëÅØÎÏ¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¤Í¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£MMÁí¸¦¤Î¥Çー¥¿¤Ç¤Ï¡¢¥ªー¥×¥ó»Ô¾ì¸þ¤±Ã¼Ëö½Ð²ÙÂæ¿ô¤¬¾å´ü¤Ç143.8ËüÂæ¤Î¤Ê¤«¡¢4³ä¶á¤¯¤¬¥¢¥Ã¥×¥ë¡£2°Ì¤Ë¥·¥ã¥ª¥ß¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³ä¹ç¤Ï12.9¡ó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾å´ü¤Ç10ËüÂæ¶¯¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¤³¤Îµ¡¼ï¿ô¤Ç³ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤ÈÈùÌ¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¥Çー¥¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢µÕ¤Ë¥µ¥à¥¹¥ó¤¬Ìö¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¤Ç¤â¡¢Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥ß¥Ã¥É¥ì¥ó¥¸¤ÎÃ¼Ëö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¡ÖGalaxy S25¡×¤â¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê¹¥Ä´¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ô¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó°Â¤¤Ã¼Ëö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
ÀÐÀî»á
¡¡Ç¯´Ö¤Ç½Ð²Ù¤µ¤ì¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ï3000ËüÂæÄøÅÙ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ªー¥×¥ó»Ô¾ì¤Ï1³äÄøÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¼Â¿ô¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Â¿¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¤Í¡£¤¿¤À¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¥ã¥ê¥¢¤¬¶¯¤¤¤Í¡£
ÀÐÌî»á
¡¡·ë¶É¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÊý¤¬Çã¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¥¤¥Ã¥»¥¤ ¥ß¥ä¥±¡ß¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ëiPhone Pocket
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢iPhone Pocket¤â½Ð¤¿¤Í¡£
ÀÐÀî»á
¡¡Â¾¤Î¥é¥¤¥¿ー¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤¿Áí³ç¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÎÏ¤Ã¤ÆÀ¨¤Þ¤¸¤¤¤Ê¤È¡£Æ±¤¸¤â¤Î¤À¤È¤·¤Æ¤â¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¤¢¤ë¡¢¤Ê¤·¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÊÔ¤ó¤ÇÇä¤ë¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
ÀÐÀî»á
¡¡³Î¤«¤Ë¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤Ç¤â¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Þ¥Õ¥éー¤È¤«¤â¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÃÍÃÊ¤Ï¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÊÔ¤ßÊª¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤³¤¦¤¤¤¦ÃÍÃÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÉ¬Á³¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¤Þ¤¢¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò½Ð¤¹¤È¡¢Â¾¤Î¥áー¥«ー¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÇÎà»÷À½ÉÊ¤Ïº£¸åÁý¤¨¤ë¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë»ý¤Á¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤Ïµ¿Ìä¤À¤±¤É¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤¢¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦À½ÉÊ¤Ã¤Æ¿§¤¬åºÎï¤À¤«¤é¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤È¤«²«¿§¤òÇã¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¶É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¹ç¤ï¤»¤Ë¤¯¤¯¤Æ¸å²ù¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¤½¤Î¤ï¤ê¤ËiPhone 17 Pro¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¼«Ê¬¤â¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¹¤Í¡£
º´Æ£
¡¡ËÍ¤â¤Ç¤¹¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¤À¤«¤é¡¢¤¤¤Ã¤½¤Î¤³¤È¿§°ã¤¤¤ËÇã¤¤ÂØ¤¨¤è¤¦¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Éü³è¤ÎFCNT¤ÈÄ´»Ò¤Î¾å¤¬¤ê¤¤é¤Ê¤¤Xperia
´Ø¸ý
¡¡º£Ç¯¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÏÃ¤òÌá¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¥áー¥«ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÐÀî»á
¡¡¥·¥ãー¥×¤Ï°ÂÂÙ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£Ç¯¤Ïpro¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖAQUOS sense10¡×¤È¡ÖAQUOS wish5¡×¤Ï°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤Ã¤ÆÈ×ÀÐ¡£°ìÊý¤Ç¡¢FCNT¤¬Éü³è¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£¥ì¥Î¥Ü¥°¥ëー¥×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ëー¥×ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¶¥ÁèÎÏ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤¿¤À¡¢¡Öarrows Alpha¡×¤ò¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤É¤¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¸«¤Æ¤â¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤Í¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¸æ¼Ò¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤Ç¤¹¤è¤Í¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¤½¤â¤½¤â¤½¤ó¤Ê¤ËÃ¼Ëö¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥áー¥«ー¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤ÎÄêµÁ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤Í¡£ÀÎ¤Ï¡¢Snapdragon¤ÎºÇ¾å°Ì¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥«¥á¥é¤â1¥¤¥ó¥Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï1¥¤¥ó¥Á¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤âåºÎï¤Ê¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¡£¥ºー¥à¤¹¤ë¤È¡¢Pixel¤ÎÄ¶²òÁü¥ºー¥àPro¤ß¤¿¤¤¤Êµ¡Ç½¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤±¤É¡¢°ìÈÌ¤Î»È¤¤Êý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤µ¤Û¤Éº¹¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢AQUOS R9¡¢AQUOS R10¤¢¤¿¤ê¤Î½à¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡£
ÀÐÌî»á
¡¡10Ëü±ßÁ°¸å¤¯¤é¤¤¤ÎÃ¼Ëö¤Ç¤¹¤Í¡£arrows Alpha¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡£¤â¤¦¾¯¤·¤ª¶â¤òÀÑ¤à¤È¡¢Galaxy S25¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÊÕ¤ê¤¬¥µ¥à¥¹¥ó¤Î¶¯¤ß¤«¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¤¢¤È¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¥µ¥à¥¹¥ó¤ÎÃ¼Ëö¤ò¼è¤ê°·¤¤»Ï¤á¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Çã¼è¤·¤ä¤¹¤¤Ã¼Ëö¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢³ä°ú¤òºÜ¤»¤Æ³äÉê¤ÇÇä¤ë¤Ë¤Ï¡¢²¼¼è¤ê¶â³Û¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¹â¤¤Ã¼Ëö¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥áー¥«ー¤Î¥µ¥à¥¹¥ó¤òÁª¤ó¤À¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ãæ¹ñ¥áー¥«ー¤ÎÃ¼Ëö¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£º£Ç¯¡¢¥·¥ã¥ª¥ß¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¤â¡¢·¹¸þ¤Ï¸²Ãø¤Ç¤¹¡Ê¼ýÏ¿»þÅÀ¡Ë¡£
ÀÐÌî»á
¡¡ÆüËÜ¥áー¥«ー¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢Xperia¤Ï¡¢¡ÖXperia 1 VII¡×¤¬ÈÎÇäºÆ³«¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¡ÖXperia 10 VII¡×¤â½Ð¤»¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£Xperia 10 VII¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥É¥ì¥ó¥¸¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¹â¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ³°¤È¹¥É¾¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µ»ö¤â¤è¤¯ÆÉ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡Xperia¤Ï¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âÆÉ¤Þ¤ì¤¬¤Á¤À¤±¤É¤Í¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¥½¥Ëー¤Ï¤½¤³¤Ë´Å¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£Xperia¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¼ÂÎÏ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Â¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£
ÀÐÀî»á
¡¡AQUOS¤ÎìÅÍß¤µ¤ò¸«½¬¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡Xperia¤Ï¡¢²áµî¤Î»ñ»º¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤À¤«¤é¤Í¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤½¤Î»ñ»º¤òºî¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢º£¥·¥ã¥ª¥ß¤Ë¤¤¤¿¤ê¡¢Nothing¤Ë¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡ºÇ¶á¤ÎXperia¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶Ã¤¤¬¤Ê¤¤¡£Nothing¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤Æµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤³¤Ç¡¢¿¨¤é¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤ÏÂ¿Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£
ÀÐÀî»á
¡¡°ìÅÙ¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤ÈÊÝ¼éÅª¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£Xperia 1¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¶Ã¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÁ´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤â¤³¤ì¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÌî»á
¡¡Xperia 1¤¬½Ð¤¿º¢¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ÀXperia 5¡¢Xperia 8¤È¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Xperia 1 II¡¢Xperia 1 III¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¦Á¥·¥êー¥º¤ÎÁàºîÂÎ¸³¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¤¢¤Þ¤êÂç¤¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¬¤Ê¤¯¤ÆÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¢¤È¡¢¥·¥ã¥ª¥ß¤È¤«¤¬1¥¤¥ó¥Á¥»¥ó¥µー¤òºÜ¤»¤Æ¡¢¥«¥á¥é¥¥Ã¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¤¥áー¥¸¥»¥ó¥µー¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥½¥Ëー¤¬¡¢¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤·¤«ºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡º£Ç¯¤ÎiPhone¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¤â¥»¥ó¥µー¤Ï¥½¥Ëー¤À¤è¤Í¡£¤É¤¦¤·¤ÆXperia¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¥½¥Ëー¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Ã¤Ý¤¤Xperia¤È¤«¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¤½¤ì¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¡ÖXperia Pro-I¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡£¤¢¤ì¤¬Å¾¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤½¤Ã¤Á¤Ë¤Ï¿¶¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
ÀÐÌî»á
¡¡º£¤À¤«¤é¤³¤½¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£¥½¥Ëー¤Ï¼ê¤ò½Ð¤¹¤Î¤ÏÁá¤¤¤±¤É¡¢Äü¤á¤ë¤Î¤âÁá¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤È¤«¤â¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁá¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¥¤¥ä¥Û¥ó¤â¥Ò¥ä¥é¥Ö¥ë¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤Í¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¥í¥Ü¥Ã¥È¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¶á¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤È¡¢º£Ç¯´èÄ¥¤Ã¤¿¥áー¥«ー¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Nothing¤Ç¤¹¤«¤Í¡£³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÁÈ¤ó¤À¤·¡¢¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤âÂ·¤¨¤¿¡£Nothing Phone (3)¤ËFeliCa¤òÅëºÜ¤·¤¿¤Î¤â¡¢°Î¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡ËÍ¤â¤½¤¦»×¤¦¡£
iPhone Air¤ò½Ð¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«
´Ø¸ý
¡¡º£Ç¯No.1Ã¼Ëö¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤¹¤«¡©¡¡Àè¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êGalaxy Z Fold7¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ë½Ð¤¿¡ÖGoogle Pixel 10 Pro Fold¡×¤Ë¡¢ÌîÊë¤Ã¤¿¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼Âµ¡¤ò¿¨¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¤½¤ê¤ã¡¢ÀÐÌî¤µ¤ó¤¬º½¤ò¤«¤±¤ë¤è¤Í¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤«¤±¤Þ¤¹¤è¡£¤â¤Á¤í¤ó¡£
ÀÐÀî»á
¡¡ÀÐÌî¤µ¤ó¡¢ÀÚ±©µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÀÐÌî»á
¡¡ËÉ¿ÐÂÐ±þ¤¬Çä¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Êº½¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£IP68¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¼ÂºÝ²õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¥°ー¥°¥ë¤Î»î¸³¤Ëµ¶¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´Ø¸ý
¡¡º´Æ£¤µ¤óÅª¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ã¼Ëö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
º´Æ£
¡¡º£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¿§¡¹¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏGalaxy Z Fold7¤Ë¾¡¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡¤½¤³¤Ï°ã¤¦Ã¼Ëö¤ò¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
º´Æ£
¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼ç´Ñ¤Ç¡¢º£Ç¯°ìÈÖ¹¥¤¤À¤Ã¤¿Ã¼Ëö¤Ï²¿¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡¢nubia¤Î¡ÖREDMAGIC 10 Air¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬ÆÃ¼ì¤À¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢ËÍ¤âiPhone Air¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¤«¤Ê¡£ºÇ¶á¡¢¥êー¥¯¤Ê¤Î¤«´êË¾¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢iPhone Air¤Î¸å·Ñµ¡¤ò¤ä¤á¤¿¡¢ºÆ³«¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃÂê¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥é¤Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤Ã¼Ëö¤Ê¤ó¤À¤«¤é¼¡¤â½Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡ÆüËÜË¡¿ÍÅª¤ËÄË¤¤¤Î¤Ï¡¢iPhone Air¤¬ÆüËÜÀìÍÑ¤ÎSKU¡ÊStock Keeping Unit¡¿ºß¸Ë´ÉÍý¤ÎºÇ¾®Ã±°Ì¡Ë¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£iPhone mini¤ÈÆ±¤¸´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢iPhone Air¤¬Çä¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬Åª¤Ë¤É¤¦¤«¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤¤â¤Î¤À¤±¤ÉÂæ¿ô¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À½ÉÊ¤Ã¤Æ¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤â¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤¤¤â¤Î¤ÏÇä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÃÍÃÊ¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤¬1¤Ä¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤¬»ý¤Ä¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÃ¼Ëö¤Ï¡¢Âæ¿ô¤òÄÉ¤¦¤È¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
º´Æ£
¡¡¤½¤ì¤³¤½¡¢Ìµ°õ¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÀÇ½¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯¤Þ¤ÇPlus¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÀÐÀî»á
¡¡iPhone Air¤ò½Ð¤¹»þ´ü¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤è¤Í¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡Plus¤òÌµ¤¯¤·¤¿¤Î¤Ï¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£ÆüËÜ¤Î¥æー¥¶ー¤Ë¡¢Âç¤¤¤²èÌÌ¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¢¤Þ¤êÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ¤¤Ï¤¹¤ë¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¥Õ¥ê¥Ã¥¯ÆþÎÏ¤À¤È¡¢Âç¤¤¤²èÌÌ¤Ï¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£
ÀÐÀî»á
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢4¥â¥Ç¥ë¤ÏÂ¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¿¤À¡¢º£¸åiPhone¤òÇä¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤ª¤½¤é¤¯iPhone 17e¤¬½Ð¤ë¤·¡¢Ìµ°õ¥â¥Ç¥ë¤ÎÈÎÇä»þ´ü¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦±½¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡iPhone Air¤³¤½¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤º¤é¤·¤Æ½Õ¤Ë½Ð¤·¤¿¤¤°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢Ì¿Ì¾¥ëー¥ë¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
ÀÐÌî»á
¡¡¤Þ¤¢¡¢ËÜÅö¤ËiPhone 17e¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£iPhone 16e¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÂæ¿ô¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢iPhone 16e¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¥«¥á¥é¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¡¢°Â¤¤iPhone¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤¿¸å¤Ë¡¢iPhone Air¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¡ÎÓ»á
¡¡iPhone Air¤ÏÃ±ÆÈ¤Ç½Ð¤·¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£