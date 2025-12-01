[¤Æ¤Ã¤Ñ¤ó¥¢¥×¥ê¡ª] ¤³¤Î1Ç¯¤ÎÎ¹¤Îµ°À×¤ò¡¢¡ÖTravelBoast¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ç¿¶¤êÊÖ¤í¤¦
¥¢¥×¥êÌ¾¡§¡¡TravelBoast
³«È¯¼Ô¡§¡¡Urobots GmbH
²Á³Ê¡§¡¡ÌµÎÁ
ÂÐ±þOS¡§¡¡iOS 12.0 °Ê¹ß¡¢Android 5.0 °Ê¾å
¥«¥Æ¥´¥ê¡§¡¡¼Ì¿¿¡¦¥Ó¥Ç¥ª
¡¡2025Ç¯¡¢¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á¤Ø¤¿¤¯¤µ¤óÎ¹¹Ô¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¼«Âð¤Ð¤«¤ê¤Ç²á¤´¤·¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â1Ç¯¤Î°ÜÆ°¤Îµ°À×¤ò²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¡£¡ÖTravelBoast¡×¤Ç¤½¤ì¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó²½¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
Î¹¹Ô¤Îµ°À×¤òÆ°²è²½¤Ç¤¤ë¡ÖTravelBoast¡×
µ¯ÅÀ¤È½ªÅÀ¤ò¼êÆ°ÄÉ²Ã¤·¤Æ¡¢°ÜÆ°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ë¥á²½
¡¡¡ÖTravelBoast¡×¤Ï¡¢Î¹¹Ô¤Ê¤É¤Ç°ÜÆ°¤·¤¿µ°À×¤òÆ°²è²½¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¡£ÃÏ¿Þ¾å¤Çµ¯ÅÀ¤È½ªÅÀ¤ò1¤Ä¤º¤ÄÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÆ°²èºîÀ®¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤»¤Ð¡¢¾è¤êÊª¥¢¥¤¥³¥ó¤¬¤½¤Î°ÜÆ°¤Îµ°À×¤òÉÁ¤¯¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤¬À¸À®¤µ¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¡¡µ¯ÅÀ¡¦½ªÅÀ¤Ï¡¢ÃÏÌ¾¤ò¸¡º÷¤·¤Æ¼êÆ°¤ÇÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬´ðËÜ¡£¤¿¤È¤¨¤ÐGoogle ¥Þ¥Ã¥×¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¤«¤éÆÉ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Êµ¡Ç½¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª¤ª¤¶¤Ã¤Ñ¤Ê¾ì½ê¤ò»ØÄê¤¹¤ì¤Ð¥×¥é¥¤¥Ð¥·ーÌÌ¤Î¿´ÇÛ¤Ê¤¯ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÊºÂÉ¸¥Çー¥¿¤Ç¤¢¤ëGPX¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤òÆ°²è²½¤·¤ÆSNS¤Ê¤É¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÃí°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡Ë¡£
ºÇ½é¤Ëµ¯ÅÀ¤È¤¹¤ëÃÏÌ¾¤òÆþÎÏ
¸õÊä¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤½¤ì¤òÁªÂò
µ¯ÅÀ¤¬¥×¥í¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¤é¡Ö¡Ü¡×¥Ü¥¿¥ó¤Çº£ÅÙ¤Ï°ÜÆ°Àè¤ò¸¡º÷
°ÜÆ°Àè¤¬¥×¥í¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÁàºî¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯
Google ¥Þ¥Ã¥×¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤ò»²¹Í¤Ë¥×¥í¥Ã¥È¤·¤Æ¿¶¤êÊÖ¤í¤¦
¡¡¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼êÆ°¤Ç°ÜÆ°Àè¤ò»ØÄê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢1Ç¯Ê¬¤Î°ÜÆ°¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤éºÆ¸½¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¤Î¼ê´Ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê¤ÈºÆ¸½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Google ¥Þ¥Ã¥×¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤Î¾ðÊó¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ë¡Ê¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥óµ¡Ç½¤¬¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡Ë¡£¡ÖÅÔ»Ô¡×¤ä¡ÖÁ´ÃÏ°è¡×¤Î¥¿¥Ö¤Ç¡ÖË¬¤ì¤¿Æü»þ¤Î¿·¤·¤¤½ç¡×¤Ë°ìÍ÷É½¼¨¤·¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥×¥í¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¸úÎ¨Åª¤À¡£
¡¡ÍøÍÑ¤·¤¿¸òÄÌµ¡´Ø¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÉ½¼¨¤¹¤ë¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥¯¥ë¥Þ¤äÅÅ¼Ö¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ê¤É¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢Æ°²èÀ¸À®¤ÎÀßÄê²èÌÌ¤Ç¤ÏÆ°²è¤Î¼Ü¤ä¥µ¥¤¥º¤Î½Ä²£Èæ¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÆ°²èÆâ¤Ë¤ÏË¬¤ì¤¿¹ñ¤Î¹ñ´ú¡¢°ÜÆ°µ÷Î¥¤Ê¤É¤òÉ½¼¨¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¼«Ê¬¤ÎÆ°¤¤¬´ÊÃ±¤Ë³Ú¤·¤²¤ÊÆ°²è¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢SNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
Google ¥Þ¥Ã¥×¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤Ë¤¢¤ë¡ÖÅÔ»Ô¡×¤ä¡ÖÁ´ÃÏ°è¡×¥¿¥Ö¤ÎÆâÍÆ¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á
1Ç¯Ê¬¤Î°ÜÆ°¤ò¤Ò¤ÈÄÌ¤ê¥×¥í¥Ã¥È¤·¤Æ¤ß¤¿
2ÅÀ´Ö¤Î°ÜÆ°¤Ë»È¤Ã¤¿¸òÄÌµ¡´Ø¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¢¥¤¥³¥ó¤âÊÑ¹¹
ºÆÀ¸¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤ÈÆ°²èÀ¸À®²èÌÌ¤Ø¡£¥×¥ì¥Ó¥åー¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÆ°²è¤Î¼Ü¤ä½Ä²£Èæ¡¢Æ°²è¤ËÆþ¤ì¤ë¾ðÊó¤òÀßÄê¤·¡¢¡ÖÆ°²è¤ò¥«¥á¥é¥íー¥ë¤ËÊÝÂ¸¡×¥Ü¥¿¥ó¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ë½ÐÎÏ¤¹¤ì¤Ð´°À®