¥¬¥Á¥ã¡ÖÂçÎ¦¥¬¥á¡×Âè2ÃÆ¤Ï¡Ö¥àー¡×¡¢¡Ö¥Ñ¥ó¥²¥¢¡×¡¢¡Ö¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥«¡×¤Ê¤ÉÅÁÀâ¤ÎÂçÎ¦¤¬ÅÐ¾ì¡ª2026Ç¯1·î¾å½ÜÈ¯Çä
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥¢ー¥Ä¤Ï¡¢¥¬¥Á¥ã¾¦ÉÊ¡ÖÂçÎ¦¥¬¥á-¥¿¥¤¥ê¥¯¥¬¥á-¡ãÅÁÀâ¤ÎÂçÎ¦¡ä¡×¤ò2026Ç¯1·î¾å½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó300±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÂçÎ¦¤È¥ê¥¯¥¬¥á¤¬Í»¹ç¡¢³ÆÂçÎ¦¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¿·È¯ÁÛ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÂè2ÃÆ¡£º£ÃÆ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖÅÁÀâ¤ÎÂçÎ¦¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè1ÃÆ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¼ñ¤Î¥ê¥¯¥¬¥á¤Î»Ñ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥ó¥²¥¢Ä¶ÂçÎ¦¥¬¥á¡×¡¢¡Ö¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥¹³¤ÄìÂçÎ¦¥¬¥á¡×¡¢¡Ö¥¸ー¥é¥ó¥Ç¥£¥¢ÂçÎ¦¥¬¥á¡×¡¢¡Ö¥àーÂçÎ¦¥¬¥á¡×¡¢¡Ö¥àーÂçÎ¦¥¬¥á¡ÊÌë¡Ë¡×¤ÎÁ´5¼ï¡£
¥Ñ¥ó¥²¥¢Ä¶ÂçÎ¦¥¬¥á
¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥¹³¤ÄìÂçÎ¦¥¬¥á
¥¸ー¥é¥ó¥Ç¥£¥¢ÂçÎ¦¥¬¥á
¥àーÂçÎ¦¥¬¥á
¥àーÂçÎ¦¥¬¥á¡ÊÌë¡Ë
Âè1ÃÆ¤ÈÊÂ¤Ù¤ë¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÃÏµå¡×¤¬´°À®¡ª
(C) T-ARTS