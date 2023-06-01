¡Ö¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ Die Neue These¡×¤è¤êÀï´Ï¡Ö¥Ö¥ê¥å¥ó¥Ò¥ë¥È¡×¤Î1/3000¥¹¥±ー¥ë¥×¥é¥â¤¬ËÜÆüÈ¯Çä
¡¡¥³¥È¥Ö¥¥ä¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¶ä²ÏÄë¹ñ·³ Àï´Ï ¥Ö¥ê¥å¥ó¥Ò¥ë¥È¡×¤ò12·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï9,680±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ Die Neue These¡×¤è¤ê¡¢¥é¥¤¥ó¥Ï¥ë¥È¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥íー¥¨¥ó¥°¥é¥à¤ÎºÂ¾è¤¹¤ëÀï´Ï¡Ö¥Ö¥ê¥å¥ó¥Ò¥ë¥È¡×¤ò1/3000¥¹¥±ー¥ë¡ÊÌó345mm¡Ë¤Ç¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¥á¥«¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿ÃÝÆâÆØ»Ö»á¤¬´Æ½¤¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢Ê£»¨¤Ê¶ÊÌÌ·Á¾õ¤ò³Æ¼ï»ñÎÁ¤ò¤â¤È¤Ë´°Á´ºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃÄ§Åª¤ÊÎ®ÂÎ¶âÂ°Áõ¹Ã¤ò¥¯¥ê¥¢ー¥Ñー¥Ä¤ÇºÆ¸½¡£´ÏÂÎ¿§¤ÈÆ±¤¸ÉÔÆ©ÌÀ¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¤È¡¢¥¯¥ê¥¢ー¥Ñー¥Ä¤Î¤â¤Î¤¬2¼ïÎàÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥¤¥é¥¹¥È¤ÏËãµÜµ³°¡»á¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¡£¥¯¥ê¥¢ー¥Ñー¥Ä¤ÎÂæºÂ¡¢ÀìÍÑ¤Î¶â¿§¥ì¥êー¥Õ¥Ç¥«ー¥ë¤¬Æ±º¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥²ー¥à¡Ö¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ Die Neue Saga¡×Æâ¤Ç¡ÖËãµÜµ³°¡»áÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥¢ー¥È¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÄÉ²±¤¬Æþ¼ê¤Ç¤¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¥³¥È¥Ö¥¥ä¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄêÆÃÅµ¡ÖÎ®ÂÎ¶âÂ°Áõ¹Ã È¾Æ©ÌÀ¥¯¥ê¥¢ー¥Ñー¥Ä¡×
(C) ÅÄÃæË§¼ù/¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ Die Neue These À½ºî°Ñ°÷²ñ
