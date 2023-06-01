¡Öµ¡¹Ã³¦¥¬¥ê¥¢¥ó¡×¤è¤ê¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖMODEROID ¥¬¥ê¥¢¥ó½ÅÁõ²þ¡×ËÜÆü½Ð²Ù³«»Ï¡ª
¡¡¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖMODEROID ¥¬¥ê¥¢¥ó½ÅÁõ²þ¡×¤ò12·î19Æü¤Ë½Ð²Ù³«»Ï¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï8,700±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢80Ç¯Âå¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¡Öµ¡¹Ã³¦¥¬¥ê¥¢¥ó¡×¤è¤êÅ´µð¿Í¡Ö¥¬¥ê¥¢¥ó¡×¤òMODEROID¥·¥êー¥º¤Ç¥×¥é¥â¥Ç¥ë²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡Á´¹âÌó180mm¡¢³Æ´ØÀá¤¬²ÄÆ°¤·¡¢³Æ¼ï¸ò´¹ÍÑ¼ê¼ó¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£·àÃæ¥¤¥áー¥¸¤Î¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢³ÆÉô¤ËÄÉ²Ã¥Ç¥£¥Æ¥£ー¥ë¤ò»Ü¤·Ì©ÅÙ´¶¤ò¸þ¾å¤·¤¿¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·àÃæ¤Î¡Ö¥¬¥ê¥¢¥ó¡×¡¢¡Ö¥¬¥ê¥¢¥ó½ÅÁõ²þ¡×¤òÁªÂò¤·¤ÆÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¥³¥ó¥Ñー¥Á¥Ö¥ë»ÅÍÍ¡£Éð´ï¤Î¥¬¥ê¥¢¥ó¥½ー¥É¤ÏÅá¿È¤òÄÌ¾ï¡¦ÊÜ¾õÂÖ¡¦Á°ÏÓ¤«¤é¤Î°ú¤È´¤Ä¾Á°¾õÂÖ¤Î3¤Ä¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¡¢ÊÁÉôÊ¬¤ÏÊÑ·Á¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÜ¾õÂÖ¤ÎÅá¿È¤Ï¡¢ÆÃ¼ìÀ®·Áµ»½Ñ¡Ö¥¤¥ó¥µー¥È¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤è¤ê°ÛÁÇºà¤¬°ìÂÎÀ®·Á²½¤µ¤ì¡¢¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤ÊÅ´¿ÄÆþ¤ê¥³ー¥É¤È¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤Î¿Ï¤¬°ìÂÎ¤Î¥Ñー¥Ä¤È¤·¤ÆºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á´Ä¹¤ÏÌó370mm¤Ç·àÃæ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÈôÁõ·¿¡Ê¥Ó¥Ã¥°¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¡Ë¤ª¤è¤ÓÈôÁõ²þ¡Ê¥Ñ¥ó¥Ä¥¡ー¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¡Ë¡¦¼«Áö²þ¡Ê¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥ô¥£ー¥°¥ë¡Ë¤Ø¤ÎÊÑ·Á¤â´°Á´ºÆ¸½¡£ÉðÁõ¤Ï¥¬¥ê¥¢¥ó¥½ー¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢½ÅÁõË¤¡¢ÈôÁõË¤¡¢¥·ー¥ë¥É¤¬ÉÕÂ°¡£½ÅÁõË¤¤ÏÉÕÂ°¤Î¥êー¥ÉÀþÉÕÂ°¤Ë¤è¤ê¡¢µÓÉô¤È¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Á¥åー¥ÖÀÜÂ³¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥·ー¥ë¥É¤È¤â¹çÂÎ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥·ー¥ë¥É¤Ï½ÅÁõË¤¤È¤Î¹çÂÎ¤Ë²Ã¤¨¡¢¸ÇÄêË¤Âæ»þÍÑ¤Î¹º¤ò¿½Ì¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥¯¥Ô¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥ÁÅ¸³«²ÄÇ½¡£ÆâÉô¤Ë¤Ï·àÃæ¤Ç°õ¾ÝÅª¤ÊµåÂÎ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÂ¤·Á¤òºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)¥µ¥ó¥é¥¤¥º
