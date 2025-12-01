¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡ÛOKP Life¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä
¡¡Amazon¤Ï¡¢OKP Life¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤ò¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥»ー¥ë´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î1Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡ËÜ¥»ー¥ë¤Ç¤ÏOKP Life¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡ÖK5 Ultra¡×¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÖK5 Ultra¡×¤ÏºÇ¿·ToF¥ìー¥¶ーµ»½Ñ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢°Å°Ç¤Ç¤âÀµ³Î¤Ê¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¼Â¸½¡£½¾Íè¤ÎLDS¥»¥ó¥µーÈæ¤Ù¤Æ200%¹¤¤¸¡ÃÎÈÏ°Ï¤Ç¡¢²È¶ñ¤ÎÇÛÃÖÊÑ¹¹¸å¤âÂ¨ºÂ¤ËºÇÅ¬¤ÊÀ¶ÁÝ¥ëー¥È¤ò¼«Æ°À¸À®¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ¿·¤ÎPSD190ÅÙ¹³Ñ¥»¥ó¥µー¤òÅëºÜ¤·¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ëÈæ150%¹¤¤¸¡ÃÎÈÏ°Ï¤Ç¡¢²È¶ñ¤ÎµÓ¤ä¾²¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¾®Êª¤òÀµ³Î¤ËÇ§¼±¤·¡¢¾×ÆÍ¤»¤º¤Ë¸úÎ¨Åª¤ËÀ¶ÁÝ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼§ÎÏ¼°¥â¥Ã¥×¥Û¥ë¥Àー¤Ç»ÔÈÎ¥¦¥§¥Ã¥È¥·ー¥È¤ä²ÈÄíÍÑÇö¼ê¥¿¥ª¥ë¤ò´ÊÃ±¥»¥Ã¥È¡¦¸ò´¹²ÄÇ½¡£ºÇÂç5,500Pa¤Î¶¯ÎÏ¤ÊµÛ°úÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢²È¤Î¥´¥ß¡¢È±¤ÎÌÓ¡¢ÈùºÙ¤Ê¥Û¥³¥ê¤Þ¤Ç´ÊÃ±¤ËµÛ¤¤¼è¤ë¡£
¡¡2,600mAh¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇÂç200Ê¬´Ö²ÔÆ¯¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー»ÄÎÌ¤¬15%Ì¤Ëþ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼«Æ°Åª¤Ë½¼ÅÅ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ËÌá¤Ã¤Æ½¼ÅÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£