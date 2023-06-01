ÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¸å¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¹â¤Î¹ñ¤Ë¡×¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¹ñÌ±¸þ¤±±éÀâ¤Ç
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï17Æü¡¢¹ñÌ±¸þ¤±¤Î±éÀâ¤ò¹Ô¤¤¡¢½¢Ç¤¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¹â¤Î¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ùÀÓ¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡§
¤³¤Î11¥«·î¡¢²æ¡¹¤Ï¤É¤ÎÀ¯¸¢¤è¤ê¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ËºÇ¹â¤ÎÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±éÀâ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö²áµî4Ç¯´Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÉÔË¡°ÜÌ±¤Ê¤É¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤È¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°À¯¸¢¤ÎÈãÈ½¤«¤éÀÚ¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¸½À¯¸¢¤Ç¤Ï¡ÖÈÈºá¼Ô¤ò¹ñ³°ÄÉÊü¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É°ÂÁ´¤Ê¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î°ÜÌ±À¯ºö¤ò¼«²è¼«»¿¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï»ß¤Þ¤ê¡¢ÄÂ¶â¤Ï¾å¤¬¤ê¡¢Êª²Á¤Ï²¼¤¬¤Ã¤¿¡×¤È·ÐºÑÀ¯ºö¤ÎÀ®²Ì¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬ÄãÌÂ¤¹¤ëÃæ¡¢¹ñÌ±¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤°ÜÌ±¤ä·ÐºÑÀ¯ºö¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬À®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡£