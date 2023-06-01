¡Öµë¿©Ìµ½þ²½¡×1¿Í·î5200±ß»Ù±ç¤Ø¡¡¹ñ¤¬¡ÈÁ´³ÛÉéÃ´¡É¼«°Ý¸ø¹ç°Õ
¾®³Ø¹»¤Îµë¿©Ìµ½þ²½¤ò¤á¤°¤ê¡¢Í¿ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ï»Ò¤É¤â1¿Í¤¢¤¿¤ê·î5200±ß¤ò»Ù±ç¤·¡¢¹ñ¤¬¼Â¼ÁÅª¤ËÁ´³Û¤òÉéÃ´¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µë¿©Èñ¤ÎÌµ½þ²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î¼ÂÌ³¼Ô¤¬¶¨µÄ¤·¡¢¹ç°ÕÊ¸½ñ¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î½êÆÀ¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÁ´¹ñ¤Î¸øÎ©¾®³Ø¹»¤Î»Ò¤É¤â1¿Í¤¢¤¿¤ê·î³Û5200±ß¤ò´ð½à³Û¤È¤·¤Æ¡¢»ÔÄ®Â¼¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò2026Ç¯ÅÙ¤«¤é¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ù±ç¤ÎÈñÍÑÉéÃ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹ñ¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÇÈñÍÑ¤òÀÞÈ¾¤¹¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏÊý¸òÉÕÀÇ¤Ç¼«¼£ÂÎ¤òÊä½õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¹ñ¤¬Á´³Û¤òÉéÃ´¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¼ÂºÝ¤Î¿©ºàÈñ¤Ê¤É¤¬´ð½à³Û¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ËÉéÃ´¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£