°ËÆ£Åí¡¹¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡ÖRosem¡×¤Î2025¥Û¥ê¥Çー¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤ÇÆÃÊÌ¤ÊÌë¤ò♡
2025Ç¯¤Î¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¿·ºî¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤¬ÅÐ¾ì¡ªZÀ¤Âå¤Ë°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë°ËÆ£Åí¡¹¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¡ÖRosem¡Ê¥í¥¼¥à¡Ë¡×¤Ï¡¢´ÅÈþ¤Ç¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Û¥ê¥Çー¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤ò12·î4Æü(ÌÚ)¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌ¤ÊÌë¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë±é½Ð¤¹¤ë¡Ö¥ë¥Óー¥ì¥Ã¥É¡×¤È¡Ö¥Ñー¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤Î2¿§¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â»ëÀþ¤òÃ¥¤¦Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¼«Ê¬¤òµ±¤«¤»¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ìËç¤ò¤¤¤«¤¬¡©
»ëÀþ¤ò½¸¤á¤ë¥ë¥Óー¥ì¥Ã¥É¡£¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÌë¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê
¡ÖRosem¡×¤Î¿·ºî¥é¥ó¥¸¥§¥êー¡¢¥ë¥Óー¥ì¥Ã¥É¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÀ»Ìë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°ìËç¡£
ìÔÂô¤Ê¥é¥á»É½«¤¬¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¡¢»ëÀþ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥í¥¹¥³ー¥É¤¬¼«Á³¤ËÈþ¤·¤¤Ã«´Ö¤òºî¤ê¡¢¶»¸µ¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏÅª¡£
ºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ëµ±¤¯Âç¤¤Ê¥Á¥ãー¥à¡£¸÷¤ò¼õ¤±¤ÆÍÉ¤ì¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤¢¤¶¤È¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡Ö»ä¡×¤ò¼çÌò¤Ë¤¹¤ë¡¢ºÇ¹â¤Ë¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÌë¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥ë¥Óー¥ì¥Ã¥É¤ò¡¢¤¼¤Ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½ã¿è¤µ¤È¥»¥ó¥·¥å¥¢¥ë¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ñー¥ë¥Û¥ï¥¤¥È
¥Ñー¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¡ÖRosem¡×¥Û¥ê¥Çー¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤Ï¡¢Àã¤Î¤è¤¦¤ÊÑ³¤µ¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¡£
¥ªー¥ë¥é¥á»å¤Ç»É½«¤µ¤ì¤¿¥¥é¥¥é¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ìー¥¹¤¬¶»Á´ÂÎ¤ËìÔÂô¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢ÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤òµ±¤«¤»¤Þ¤¹¡£
¹ø¤Ë¤«¤«¤ë²ÚÔú¤Ê¥³ー¥É¤Ï¡¢360ÅÙ¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤â¿§¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¡¢»ë³ÐÅª¤Ë°ú¤Äù¤á¸ú²Ì¤âÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¥¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
½ã¿è¤µ¤È¥»¥ó¥·¥å¥¢¥ë¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥Ñー¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¤Îµ±¤¤Ï¡¢¤³¤ÎÅß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤È²Á³Ê¡¢¥µ¥¤¥ºÅ¸³«
¿·ºî¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤Ï¡¢¥ë¥Óー¥ì¥Ã¥É¤È¥Ñー¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¤Î2¥«¥éーÅ¸³«¡£
¥Ö¥é¤ÏA～G¥«¥Ã¥×¡¢¥¢¥ó¥Àー¥Ð¥¹¥È65～75¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¥·¥çー¥Ä¤Ï¥¢¥ó¥Àー65¤ÎM¥µ¥¤¥º¡Ê¥Ò¥Ã¥×87-95cm¡Ë¡¢¥¢¥ó¥Àー75¤ÎL¥µ¥¤¥º¡Ê¥Ò¥Ã¥×92-100cm¡Ë¤òÍÑ°Õ¡£
²Á³Ê¤Ï¥Ö¥é¤¬\4,180¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¥·¥çー¥Ä¤¬\1,430¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¡¢¼ê¤ËÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÀßÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤òÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
ÆÃÊÌ¤ÊÌë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡ÖRosem¡×¤Î¥Û¥ê¥Çー¥é¥ó¥¸¥§¥êー
º£Ç¯¤Î¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Ï¡ÖRosem¡×¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤Ç¡¢¼«Ê¬¤òµ±¤«¤»¤ëÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°ËÆ£Åí¡¹¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¥ë¥Óー¥ì¥Ã¥É¤È¥Ñー¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â»ëÀþ¤ò°ú¤¤Ä¤±¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¥é¥á»É½«¤äÈþ¤·¤¤¥Á¥ãー¥à¡¢¤½¤·¤ÆÁ¡ºÙ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢ìÔÂô¤Ç¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÌë¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£12·î4Æü¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯♡