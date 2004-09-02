¡ØHIP POP Princess¡Ù¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼7¿Í·èÄê¡¡EVNNE¡¦¥±¥¤¥¿¤ÎËå¤Ê¤ÉÆüËÜ½Ð¿È¥á¥ó¥Ð¡¼Â¿¿ô
¡¡Æü´Ú¹çÆ±À©ºî¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØUnpretty Rapstar : HIP POP Princess¡ÙÂè10ÏÃ¤¬¡¢18Æü¸á¸å10»þ¤«¤éU-NEXT¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢i-dle¤Î¥½¥è¥ó¡¢Gaeko¡¢RIEHATA¡¢´äÅÄ¹äÅµ¤é¥á¥¤¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼4¿Í¤Î¤â¤È¡¢Æü´Ú¤Î»²²Ã¼Ô40¿Í¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥Ò¥Ã¥×¥Ý¥Ã¥×¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃÂÀ¸¤òÌÜ»Ø¤¹¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¥Á¥§¡¦¥¬¥æ¥ó¡¢¥Á¥§¡¦¥æ¥ß¥ó¡¢¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥è¥ó¡¢¥Ò¥Ê¡ÊÍÛºÚ¡Ë¡¢¥¥à¡¦¥É¥¤¡¢¥¥à¡¦¥¹¥¸¥ó¡¢¥³¥³¡Ê¿´Æú¡Ë¡¢¥¤¡¦¥¸¥å¥¦¥ó¡¢¥ß¥ó¡¦¥¸¥Û¡¢¥ß¥ê¥«¡ÊÈþÎë²Ö¡Ë¡¢¥Ê¥à¡¦¥æ¥¸¥å¡¢¥Ë¥³¡Ê¿ÎÆú¡Ë¡¢¥ê¥Î¡ÊÍþ²»¡Ë¡¢¥µ¥µ¡Ê¾Í¡¹¡Ë¡¢¥æ¥ó¡¦¥Á¥§¥¦¥ó¡¢¥æ¥ó¡¦¥½¥è¥ó¤Î16¿Í¡£
¡¡ºÇ½é¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢1°Ì¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò·è¤á¤¿¥Ê¥à¡¦¥æ¥¸¥å¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¥³¥³¡Ê¿´Æú¡Ë¤¬2°Ì¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò·è¤á¤¿¡£¥³¥³¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤ÈÅêÉ¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌ´¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤È¤¤«¤é¡¢¤·¤ó¤É¤¤»þ´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤Ä¤é¤¯¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤«ÉÔ°Â¤ÊËèÆü¤Ç¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÁ°¤ò¸þ¤¤¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤ëÁÇÅ¨¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ë¡£¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤²»³Ú¤ò¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë´õË¾¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡3°Ì¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò·è¤á¤¿¥Ë¥³¡Ê¿ÎÆú¡Ë¤Ï¡Ö¤¹¤Æ¤¤ÊÃç´Ö¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÊý¡¹¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¤â¤¦°ìÃÊ³¬¼«Ê¬¤¬À®Ä¹¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢Hip Hop of Pop¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡4°Ì¤Ï¥æ¥ó¡¦¥½¥è¥ó¡¢5°Ì¤Ï¥¥à¡¦¥É¥¤¡¢6°Ì¤Ï¥ê¥Î¡ÊÍþ²»¡Ë¡¢7°Ì¤Ï¥¥à¡¦¥¹¥¸¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ï¡ÖH//PE Princess¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¡ØUnpretty Rapstar : HIP POP Princess¡Ù¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¡Û
¢£1°Ì¡§¥Ê¥à¡¦¥æ¥¸¥å
À¸Ç¯·îÆü¡§2009.08.20
¿ÈÄ¹¡Ê¥»¥ó¥Á¡Ë¡§170
MBTI¡§ISTP
¼ñÌ£¡§ËèÆüÆüµ¤ò½ñ¤¯¤³¤È
ÆÃµ»¡§²Î¡¢¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼
¢£2°Ì¡§¥³¥³¡Ê¿´Æú¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§2004.09.02
¿ÈÄ¹¡Ê¥»¥ó¥Á¡Ë¡§167
MBTI¡§ENFP
¼ñÌ£¡§¿§¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¯¤³¤È
ÆÃµ»¡§±Ñ¸ì¤Ç¥é¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È
¢£3°Ì¡§¥Ë¥³¡Ê¿ÎÆú¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§2008.11.24
¿ÈÄ¹¡Ê¥»¥ó¥Á¡Ë¡§157
MBTI¡§ENFP
¼ñÌ£¡§²Î¤¦¤³¤È¡¢¥é¥Ã¥×¡¢¸ÅÃå²°½ä¤ê¡¢¿§¤ó¤Ê¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤³¤È
ÆÃµ»¡§¥¢¥Ð¥«¥¹¡¢°Å»»¡ÊÆÃ¤ËÂ¤·»»¡Ë¡¢²Î¡¦¥é¥Ã¥×¶Ê¤ò¤¹¤°³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È
¢£4°Ì¡§¥æ¥ó¡¦¥½¥è¥ó
À¸Ç¯·îÆü¡§2007.05.07
¿ÈÄ¹¡Ê¥»¥ó¥Á¡Ë¡§153
MBTI¡§INFP
¼ñÌ£¡§¶Êºî¶È¡¢MV´Õ¾Þ¡¦Ê¬ÀÏ¡¢Î¹¹Ô¡¢±¿Æ°
ÆÃµ»¡§¥Æ¥³¥ó¥É¡¼¡Ê¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Á¡¼¥à½Ð¿È¡Ë¡¢¥é¥Ã¥×¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥·¥ó¥°¡¢¿¶¤êÉÕ¤±À©ºî¡¢¿Í´Ö¤Î´Ñ»¡¡¦ÉÁ¼Ì
¢£5°Ì¡§¥¥à¡¦¥É¥¤
À¸Ç¯·îÆü¡§2008.10.21
¿ÈÄ¹¡Ê¥»¥ó¥Á¡Ë¡§159
MBTI¡§ISTP
¼ñÌ£¡§¥¢¥Ë¥á´Õ¾Þ
ÆÃµ»¡§Â¦Å¾¡¢¡ÖDRIP¡×¤Î3ÃÊ¹â²»
¢£6°Ì¡§¥ê¥Î¡ÊÍþ²»¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§2008.11.03
¿ÈÄ¹¡Ê¥»¥ó¥Á¡Ë¡§161
MBTI¡§ESFP
¼ñÌ£¡§¿²¤ë¤³¤È¡¢¥À¥ó¥¹
ÆÃµ»¡§±éµ»
¢¨EVNNE¡¦¥±¥¤¥¿¤ÎËå
¢£7°Ì¡§¥¥à¡¦¥¹¥¸¥ó
À¸Ç¯·îÆü¡§2009.12.18
¿ÈÄ¹¡Ê¥»¥ó¥Á¡Ë¡§170
MBTI¡§ENTJ
¼ñÌ£¡§¥«¥é¥ª¥±¡¢¥Û¥é¡¼±Ç²è´Õ¾Þ¡¢¿É¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È
ÆÃµ»¡§³¨¤òÉÁ¤¯
