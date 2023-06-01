アルペンスキーW杯で男子滑降第2戦に出場したマルコ・オーデルマット＝18日、バルガルデナ（ゲッティ＝共同）

アルペンスキーのワールドカップ（W杯）は18日、イタリアのバルガルデナで男子滑降第2戦が行われ、マルコ・オーデルマットが1分24秒48で今季5勝目、通算50勝目を挙げた。0秒15差の2位にフラニョ・フォンアルメン（ともにスイス）が入り、3位はドミニク・パリス（イタリア）だった。（共同）