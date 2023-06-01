ニューストップ > スポーツニュース > オーデルマット通算50勝目 アルペンスキーW杯男子 オーデルマット通算50勝目 アルペンスキーW杯男子 オーデルマット通算50勝目 アルペンスキーW杯男子 2025年12月19日 0時13分 共同通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ アルペンスキーW杯で男子滑降第2戦に出場したマルコ・オーデルマット＝18日、バルガルデナ（ゲッティ＝共同） アルペンスキーのワールドカップ（W杯）は18日、イタリアのバルガルデナで男子滑降第2戦が行われ、マルコ・オーデルマットが1分24秒48で今季5勝目、通算50勝目を挙げた。0秒15差の2位にフラニョ・フォンアルメン（ともにスイス）が入り、3位はドミニク・パリス（イタリア）だった。（共同） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト リオ五輪銀の伝説リレー侍が再集結！アンカーがイケオジに激変「分からなかった〜♥」桐生祥秀が公開「リオから9年」 コンサート会場にリオ五輪金メダリスト タオル広げキラキラの笑みが「わーかわいー」「うらやましい」 巨人 今村信貴に即席引退セレモニー 高梨とのトークショーで感極まる「改めて引退したんだなと実感した」