Amazonにて、REGZA(レグザ)のスマートテレビがセール価格で販売されている。期間は12月24日23時59分まで。

期間中、4K液晶テレビ「Z570L」シリーズ（2022年モデル）の43/55インチ、4K液晶MiniLED「65Z870M」（2023年モデル)がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

REGZA 55Z570L

高速レスポンス、ノイズリダクション、快適な操作性を備えたレグザエンジンZRIIを搭載。スポーツ中継やネット動画などの、速い動きの映像もスムーズで美しく表現するために、高い動画応答特性の4K液晶パネルを、映像処理エンジンで倍速制御する。重低音立体音響システムにより、のびやかでクリアな高域再生とパワフルな低音再生を実現する。

REGZA 65Z870M

地デジやBS・CS放送はもちろん、4K放送やネット動画も高精細に楽しめるレグザエンジンZRを搭載。高速レスポンス、進化したノイズリダクション、快適な操作性を備えている。また、Mini LED液晶パネルモジュールにより純度の高い色表現で鮮やかな映像が楽しめる。視聴環境に合わせて画質を自動調整する「おまかせAIピクチャー」を搭載。高コントラストな映像が楽しめるHDRにも対応している。