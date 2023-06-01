【サレ妻たちの逆襲 アンソロジー】 【婚前不倫(仮)】 12月19日配信開始

forcsは「ブラックショコラ」レーベルより、12月19日に「サレ妻たちの逆襲 アンソロジー」と「婚前不倫(仮)」の2作品をcomipoなどで配信開始する。

「サレ妻たちの逆襲 アンソロジー」

著者：本多モコ/草間結衣/白瀬いとし/たきやまなお

価格：880円

【あらすじ】

裏切り、崩壊、そして反撃――3人の「サレ妻」たちが繰り広げる、復讐と再生のサレ妻アンソロジー。

【収録作品】

カバーイラスト：本多モコ

「愛されの罠」 漫画：草間結衣

「チート行為は禁止です」 漫画：たきやまなお

「不倫じゃないからこれからもよろしく」 漫画：白瀬いとし

「愛されの罠」

「チート行為は禁止です」

「不倫じゃないからこれからもよろしく」

「婚前不倫(仮)」

【試し読み「愛されの罠」】【試し読み「チート行為は禁止です」】【試し読み「不倫じゃないからこれからもよろしく」】

著者：上野すばる

価格：各165円

【あらすじ】

ブライダル業界で働くのどかは同期に煽られ婚活を始めたばかり…焦りは無いけど一つだけ譲れない条件があった。それは「誠実な相手であること」。

ある日、在京の大学OBの飲み会で、かつて『女の敵』と揶揄された女たらしの男・翔太と再会。当時関心はなかったが彼の所作や雰囲気に好感を持ち…そのまま二人で抜け出し迎えた朝にのどかはつい「結婚を前提に付き合って…」と口走ってしまう。

意外にも翔太はそれを快諾。晴れて二人は恋人になったのだが、昔からの悪癖は変わってはいなかった。

怒りと失意にくれるのどか。

なぜか諦めきれず、ずるずると関係を続けてしまうのどかはある提案をする。都合の良いわがままの形。それは「婚前不倫」…。