【「odd and kind」1巻】 12月19日 発売 価格：792円

講談社は、マンガ「odd and kind」の1巻を12月19日に発売する。価格は792円。

本作は原作を橋本カヱ氏、作画を宇加創陽氏が手掛けるSFオムニバス。第1話は橋本氏の第76回「ちばてつや賞」受賞作であり、Xで25万いいねの反響を呼んだ「あさっての未来におかえり」のリメイクとなっている。

地球や宇宙、現在や未来など、さまざまな場所で暮らす人々に焦点を当て、1話完結で感情の機微を描いていく。

【「odd and kind」1巻あらすじ】

滅びゆく地球で、忘れることのできない恋心……

高校最後の夏、突如姿を消した青年の空白の6年……

そして、神社にお参りした男女に起こる奇妙な現象……

時代も場所も異なる3つの軌跡が、

心に小さな希望をともす

ふしぎ（Odd）であたたかい（Kind）物語を届けるSFオムニバス！



