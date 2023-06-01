「odd and kind」1巻が本日発売！ ふしぎであたたかい物語を届けるSFオムニバス第76回「ちばてつや賞」受賞作をリメイク
【「odd and kind」1巻】 12月19日 発売 価格：792円
講談社は、マンガ「odd and kind」の1巻を12月19日に発売する。価格は792円。
本作は原作を橋本カヱ氏、作画を宇加創陽氏が手掛けるSFオムニバス。第1話は橋本氏の第76回「ちばてつや賞」受賞作であり、Xで25万いいねの反響を呼んだ「あさっての未来におかえり」のリメイクとなっている。
地球や宇宙、現在や未来など、さまざまな場所で暮らす人々に焦点を当て、1話完結で感情の機微を描いていく。【「odd and kind」1巻あらすじ】
滅びゆく地球で、忘れることのできない恋心……
高校最後の夏、突如姿を消した青年の空白の6年……
そして、神社にお参りした男女に起こる奇妙な現象……
時代も場所も異なる3つの軌跡が、
心に小さな希望をともす
ふしぎ（Odd）であたたかい（Kind）物語を届けるSFオムニバス！