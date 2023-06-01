【「お前の表情を確かめたい」1巻】 12月19日 発売 価格：792円

【拡大画像へ】

講談社は、マンガ「お前の表情を確かめたい」の1巻を12月19日に発売する。価格は792円。

本作は「ナナとカオル」や「せふれ」、「じょふう」などを手掛けた甘詰留太氏による最新作。「ヤンマガWeb」で連載が行なわれている。

セフレ以上親友未満の2人をめぐるセクシー系コメディで、サークルクラッシャーの美澄円香が透明人間の尾根透と出会い、同棲生活を始める様子が描かれていく。

【「お前の表情を確かめたい」1巻あらすじ】

『ナナとカオル』『せふれ』『じょふう』の甘詰留太最新!!

「透明人間の童貞もらってやるよ」

透明人間の尾根透と出会った、サークルクラッシャーとして知られる美澄円香。エッチなことが大好きな美澄は、“ミエない”関係に超興奮！ 恋愛感情なんて一切ナシの同棲生活を始めた二人は、だんだん互いの中身に惹かれあい……!?

セフレ以上親友未満の二人がおくる、ミエない感情を探るエロコメディ!!



