【「機動戦士ガンダム サンダーボルト」27巻】 12月19日 発売 価格：1,320円 【「機動戦士ガンダム サンダーボルト」27巻限定版 特製BOOK付き】 12月19日 発売 価格：3,300円

小学館は、マンガ「機動戦士ガンダム サンダーボルト」の27巻を12月19日に発売する。価格は1,320円。また同日には限定版も3,300円で発売される。

本作は太田垣康男氏による「ガンダム」シリーズのマンガ作品。シリーズ累計600万部を突破しており、アニメ化もされている。

27巻は最終巻となり、13年にわたって描かれてきた物語が完結。生き残った者たちの“その後”を描く最終章が収録されている。

また限定版の付録は、サンダーボルト・ガンダム完全設定資料BOOK「HOW TO BUILD THUNDERBOLT GUNDAM」。フルボリューム96ページで、新たなMS「サンダーボルト・ガンダム」を解剖した内容となっている。

【「機動戦士ガンダム サンダーボルト」27巻あらすじ】

一年戦争終結後、戦後の混乱と貧困により地球連邦の支配力が低下。

アジア全域を実効支配していた南洋同盟は、連邦からの独立と宗教国家建設を目論む。

激しい戦闘が繰り広げられたが、南洋同盟の計画は頓挫。

地球圏の勢力図が書き換わるなか、ひとまずの平穏が訪れるが……

散った命があれば、繋がった命があり、新たな人生が紡がれていく――

生き残った者達の“その後”を描く最終章。

物語、ここに完結！



