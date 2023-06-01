【「聖なる乙女と秘めごとを」8巻】 12月19日 発売 価格：792円

講談社は、マンガ「聖なる乙女と秘めごとを」の8巻を12月19日に発売する。価格は792円。

本作は閃凡人氏が「ヤンマガWeb」で連載中の作品。異世界に転移した主人公・イツキが、女神に仕えるシスターたちに性教育の実技指導を行なう物語となっている。

8巻ではイツキがタリアの実家に訪れるが、そこで指輪の試練としてまさかのプレイに挑むことになる。

【「聖なる乙女と秘めごとを」8巻あらすじ】

「好きがこんなにも、もどかしいだなんて――」

へメロカリスの日記を求め、タリアの姉と母親のもとへ訪れることとなった賢者・日下イツキ。同伴したタリアと共に平和な帰郷と思いきや……指輪の試練は突如課題を告げる！

実家で始まるまさかのプレイに、困惑しながらも挑む二人。

その時、タリアの下腹部に花びらの紋様が浮かび上がり……？

禁断の秘めごと――聖女達の影(ウラ)を見る――！



