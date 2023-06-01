「薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～」21巻が本日発売！ 蝗害を防ぐため奔走する猫猫ピルケース＆巾着袋が付いた特装版も刊行
【「薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～」21巻】 12月19日 発売 価格：770円 【「薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～」21巻 ピルケース＆巾着袋付特装版】 12月19日 発売 価格：2,420円
小学館は、マンガ「薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～」の21巻を12月19日に発売する。価格は770円。同日には特装版も2,420円で発売される。
「薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～」21巻 ピルケース＆巾着袋付特装版
本作は日向夏氏のWeb小説を原作としたコミカライズ作品。倉田三ノ路氏が作画を担当しており、「月刊サンデーGX」にて連載が行なわれている。
21巻では国を滅ぼす天災・蝗害を防ぐ方法を知るため、猫猫が子一族の砦にあった図録を手に入れようとする。
また特装版は通常版とは異なるデザインのカバーとなっており、「ピルケース」と「巾着袋」が付いてくる。
なおアニメの第3期は第1クールが2026年10月、第2クールが2027年4月に放送される予定となっている。【「薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～」21巻あらすじ】
超絶ヒットノベルコミカライズ第二十一弾！
後宮から花街へと戻ってきた猫猫。国を滅ぼす天災・蝗害を防ぐ方法を知るため、猫猫は子一族の砦にあった図録を手に入れようとする。最後の一冊が隠されていた場所とは……!?
「ピルケース」と「巾着袋」付き＆アナザーカバーの特装版も同時発売！