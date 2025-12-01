G:nt¡¢Ìó8¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥È¥í¥¤¥á¥é¥¤¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡¡¡È¼«Ìä¼«Åú¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ë
¡¡ÆÁÅç¸©½Ð¿È¤Î¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥é¥Ã¥Ñー¤ÎG:nt¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¸ー¥¨¥Ì¥Æ¥£ー¡Ë¤¬¡¢ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥È¥í¥¤¥á¥é¥¤¡×¤òËÜÆü12·î19Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¿·Ï¢ºÜ¡ÖRAP FOR YOUTH¡×½øÊ¸¡¡¡ÈËÜÍè¤Î»Ñ¡É¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¥é¥Ã¥×¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡Ë
¡¡2020Ç¯¤ËABEMA¡Ø¥é¥Ã¥×¥¹¥¿¥¢ÃÂÀ¸¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿G:nt¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ¼¼Á¤È¹âÌ©ÅÙ¤Î¥Õ¥í¥¦¤Î¤Û¤«¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×°Ê³°¤Î²»³ÚÍ×ÁÇ¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤¬»ý¤ÁÌ£¤À¡£
¡¡Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢º£Ç¯4·î¥ê¥êー¥¹¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Öif you do, i don¡Çt¡×°ÊÍèÌó8¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¥Ë¥åー¥¸¥ã¥º¤Î¥Óー¥È¤ò¼´¤Ë¡¢¥Ûー¥ó¡¢¥¹¥¦¥£¥ó¥°¡¢¥é¥Æ¥ó¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î²»³Ú¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ÆÃÄ§¤ÎG:nt¤Ë¤è¤ë¡¢½À¤é¤«¤Ê²»Áü¤ÈÉâÍ·´¶¡¢¥¸¥ã¥º¤ÎÍ¾Çò¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢Ì´¤ä¸¸ÁÛ¤ËÍÉ¤ì¤Ê¤¬¤é³ëÆ£¤¹¤ë¼«Ìä¼«Åú¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥ê¥Ã¥¯¤âÄ°¤¤É¤³¤í¤À¡£ºî»ìºî¶Ê¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Þ¤ÇG:ntËÜ¿Í¤¬Ã´Åö¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤Ïtovgo.online¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡ÊÊ¸=¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë