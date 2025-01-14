ZICO¡õ´öÅÄ¤ê¤é¥³¥é¥Ü¥·¥ó¥°¥ë¡ÖDUET¡×¤ÎMV¸ø³«¡ª²»¸»¤ÎÇÛ¿®¤â¥¹¥¿ー¥È
´öÅÄ¤ê¤é¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Î¹ñÌ±Åª¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈZICO¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥ó¥°¥ë¡ÖDUET¡×¤ò12·î19Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£
¢£ZICO¤È´öÅÄ¤ê¤é¤Î¥Üー¥«¥ë¤¬·Ú²÷¤Ë³Ý¤±¹ç¤¦¥À¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥×¥Á¥åー¥ó
´Ú¹ñ¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥·ー¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ëZICO¤È¡¢¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ø¤Î½Ð¾ì¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ¥Ý¥Ã¥×¥¹¥·ー¥ó¤ÇÀª¤¤¤òÁý¤¹´öÅÄ¤ê¤é¡£Æü´Ú¤òÂåÉ½¤¹¤ëÎ¾¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡ÖDUET¡×¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¤Ï¡¢ZICO¤¬SNS¾å¤Ç¡Ö³Ú¶Ê¤ò°ì½ï¤Ë²Î¤¦¥Ñー¥È¥Êー¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢LE SSERAFIM¡¢BOYNEXTDOOR¤ÎSungho¡¢BE¡ÇO¡¢Um Ji-yoon¡¢ENHYPEN¡¢Lee Eun-ji¡¢izna¡¢Han Roro¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡È¾·ÂÔ¾õ¡É¤ò·Ç¤²¤¿¼Ì¿¿¤òSNS¤Ç¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¡£¥³¥é¥ÜÁê¼ê¤ò½ä¤Ã¤Æ²±Â¬¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢´öÅÄ¤ê¤é¤¬¾·ÂÔ¾õ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ZICO¤â¼«¿È¤Î¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÎ¾¼Ô¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖDUET¡×¤Ï¡¢±Ñ¸ì¡¦ÆüËÜ¸ì¡¦´Ú¹ñ¸ì¤Î3¸À¸ì¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¡¢ZICO¤È´öÅÄ¤ê¤é¤Î¥Üー¥«¥ë¤¬·Ú²÷¤Ë³Ý¤±¹ç¤¦¥À¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥×¥Á¥åー¥ó¤Ç¡¢¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥Õ¥ìー¥º¤È¥°¥ëー¥ô´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤¬°õ¾ÝÅª¡£
¥ê¥êー¥¹¤È¤¢¤ï¤»¤ÆMV¤â¸ø³«¡£ZICO¤È´öÅÄ¤ê¤é¤ÎÎ¾Ì¾¤¬½Ð±é¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿ËÜMV¤Ç¤Ï¡Ö³¹¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤âÆ±¤¸Æ°¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦À¤³¦¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¡£
Â¿¿ô¤Î¥¨¥¥¹¥È¥é¥¥ã¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¥³¥ß¥«¥ë¤«¤Ä¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡¢²¿ÅÙ¤â´Ñ¤¿¤¯¤Ê¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤ÊºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Í×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.12.10 ON SALE
´öÅÄ¤ê¤é
DIGITAL ALBUM¡ØLaugh¡Ù
2025.12.19 ON SALE
ZICO, ´öÅÄ¤ê¤é
DIGITAL SINGLE¡ÖDUET¡×
2025.01.14 ON SALE
´öÅÄ¤ê¤é
ALBUM¡ØLaugh¡Ù
