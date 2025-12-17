G大阪DF黒川圭介（28）がMLSのDCユナイテッドへ完全移籍することが18日、分かった。関係者によると大筋合意。早ければ年内にも正式発表される見通しという。

黒川は日本代表歴こそないものの縦の突破力や豊富な運動量など“個人戦術”に優れた攻撃的サイドバック。19年に関大からG大阪に加入し、22年にレギュラーを奪うと今季もリーグ37試合2得点2アシストを記録した。24年からは元日本代表MFの遠藤保仁コーチに師事してFK練習にも取り組むなどキック精度も向上している。

かつてイングランド代表FWウェイン・ルーニーが所属したDCユナイテッドは東地区15チーム中最下位。25年7月から元鹿島のレネ・ヴァイラー監督が指揮したが、チーム総得点は今季東地区ワースト「30」で失点数もワースト「66」と攻守での改善が急務だった。G大阪側は慰留に努めたが、最後は黒川のチャレンジ精神を後押しすることになった。

MLSにはアルゼンチン代表FWメッシ（マイアミ）や韓国代表のソン・フンミン（LAFC）らビッグネームが多く、また日本人でもDF吉田麻也（LAギャラクシー）やDF山根視来（同）らがプレー。新たな環境でさらなる研鑽を積む。

◇黒川 圭介（くろかわ・けいすけ） 1997年（平9）4月13日生まれ、兵庫県明石市出身の28歳。神戸U-15―大阪桐蔭―関大を経て19年にG大阪入団。22年からレギュラーをつかみ24年から藤春広輝の背負った背番号4に変更。J1通算159試合6得点。1メートル73、70キロ。利き足は左。

▽D.C.ユナイテッド 本拠地は米国ワシントンD.C.で創設は1995年。MLSで4度の優勝とUSオープン杯3度の優勝を誇る。1998年には北中米カリブ海サッカー連盟が主催するCONCACAFチャンピオンズ杯優勝。過去にはアルゼンチン代表MFガジャルドや柏にも在籍した元ブルガリア代表FWストイチコフらも所属。25年からMF木島萌生がプレーしている。本拠地アウディ・フィールドは収容2万人。クラブカラーは黒・赤・白。