Amazonにて、PlayStation Portalがセール価格31,980円で販売されている。販売期間は2026年1月4日まで。なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

PS Portalは高速なWi-Fi回線を使用することで、自宅のPS5と通信してPS5タイトルを遊べるクラウドストリーミング端末。PS Plus プレミアム会員であれば、PS5に接続せず、PS5本体が使用中でもゲームを遊べる。

PS Portalを持ち寄ってのマルチプレイや、TVが使用中であってもゲームを遊べるのが魅力だ。通信速度は5Mbps以上が必要で、快適にプレイするならば15Mbps以上が推奨されている。

CFIJ-18000

CFIJ-18001

□Amazon「PlayStation 年末年始セール2025」のページ

