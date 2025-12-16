PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット

Amazonにて開催されている「PlayStation 年末年始セール2025」の対象商品にプレイステーション 5用ヘッドセット「PULSE」シリーズがラインナップされた。

今回セールの対象となったのは、PS5純正ヘッドセット「PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット」と純正イヤホン「PULSE Explore ワイヤレスイヤホン」の2商品。いずれもカスタム設計のプレーナーマグネティックドライバーで豊かなディテールとクリアな低音を実現しているほか、PlayStation Linkで低遅延のロスレスオーディオを楽しめる。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

□Amazon「PlayStation 年末年始セール2025」のページ

PULSE Explore ワイヤレスイヤホン