【Amazonセール】PSVR2「Horizon Call of the Mountain」同梱版が2026年1月4日までセール中
【PlayStation 年末年始セール2025】 開催期間：12月19日0時～2026年1月4日23時59分
PlayStation VR2 "Horizon Call of the Mountain" 同梱版
AmazonのPlayStation 年末年始セール2025にて、PlayStation VR2「Horizon Call of the Mountain」同梱版がセール対象となっている。セール期間は2026年1月4日まで。なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
セール中の価格は49,980円。PSVR2は片目2,000×2,040ドットの解像度で、リフレッシュレートは最大120fps。視線トラッキングが可能な他、視線の先を高解像度に描画する「フォビエートレンダリング」機能を備える。
「Horizon Call of the Mountain」は「Horizon」世界をVRで体験できるタイトル。カージャ族の元戦士「レイアス」となり、険しい山々を登ったり機械獣と戦える。
□Amazon「PlayStation 年末年始セール2025」のページ
(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.