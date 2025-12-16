DualSense ワイヤレスコントローラー (CFI-ZCT1J)

Amazonにて開催されている「PlayStation 年末年始セール2025」にて、DualSense ワイヤレスコントローラーがセール価格で販売されている。セール期間は2026年1月4日23時59分まで。

期間中、DualSense ワイヤレスコントローラーの様々なカラーやコラボモデル、DualSense Edge ワイヤレスコントローラーがお買い得価格で登場。また、DualSenseとPS5用コントローラー充電ケーブルとのセット商品もセールの対象となっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

□Amazon「PlayStation 年末年始セール2025」のページ

DualSense ワイヤレスコントローラー (CFI-ZCT1J)

没入感をもたらすハプティック（触覚）フィードバックが、ゲーム内のアクションや環境をリアルに伝える。また、アダプティブトリガーにより、指先ひとつでさまざまな強さや張力を体感できる。

DualSense Edge ワイヤレスコントローラー(CFI-ZCP1J)

【DualSense ワイヤレスコントローラー ヴォルカニック レッド(CFI-ZCT1J07)+PS5用コントローラー充電ケーブル3m（Amazon限定）】

リマッピング可能なボタン、トリガーやスティックの調整、交換できるスティックキャップや背面ボタンなど、カスタマイズできる様々な機能を搭載。プレイスタイルにあわせた自分好みのカスタムで、快適にゲームをプレイできる。 DualSense ワイヤレスコントローラーの特徴であるハプティックフィードバック、アダプティブトリガー、内蔵マイク、モーションコントロールなどの機能も搭載されている。

付属の携帯用ケースはDualSense Edge ワイヤレスコントローラーとその付属品をまとめて収納可能。また、コントローラーをケースに収納したままUSB接続で充電することができる。