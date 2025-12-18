¡Úµð¿Í¡Û±ºÅÄ½ÓÊå¤¬¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿»³À¥¿µÇ·½õ¤Î¡ÈÇú¸ª¡É¡Ö¥×¥íÌîµå¤Ç£±ÈÖ¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤Î»³À¥¿µÇ·½õÊá¼ê¤È±ºÅÄ½ÓÊåÆâÌî¼ê¤¬£±£¸Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖÆü¥Æ¥ì¥¸¡¼¥¿¥¹¡ß£Ê¡§£Ã£Ï£Í¡×¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿µÜËÜÏÂÃÎ»á¡¢°¤½ÐÀî¹ÀÇ·¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë·Ú²÷¤Ê¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¡¢´Ñ½°¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Î½øÈ×¤ËÆóÎÝÁ÷µå¥¿¥¤¥à¤Ç£±ÉÃ£¸¤òÀÚ¤ë»³À¥¤Î¶¯¸ª¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£Í··â¡¢ÆóÎÝ¤ÇÁê¼ê¤ÎÆóÅð»þ¤Ï¥Ù¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ë±ºÅÄ¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤¬»×¤¦¤Ë¥×¥íÌîµå¤Ç£±ÈÖ¡¢¸ª¤¬¶¯¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ÷µå¤ÎÂ®¤µ¤Ç¥Ù¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼¤Î¸ÆµÛ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎºÝ¡¢Ãí°Õ¤·¤¿»³À¥¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤ÏÃç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸À¤Ã¤¿»þ¤Ï¡Ø¤¹¤ó¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤É¤³¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢²ñ¾ì¤ò¤ï¤«¤»¤¿¡£