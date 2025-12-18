¼«Ì±ÅÞ¤Î»×ÏÇ¤Ï¡Ä¡ÈÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡É178Ëü±ß¤Ø¡¡¡È»î»»¡É¼ê¼è¤ê¤É¤ì¤¯¤é¤¤Áý¤¨¤ë¡©
¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î´Ö¤ÇÄ´À°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬18Æü¡¢178Ëü±ß¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¼çÄ¥¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢£¹â»Ô¼óÁê¤Î¡È¥È¥Ã¥×È½ÃÇ¡É
²ñÃÌ½ªÎ»¸å¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤â¡ÖÀµÄ¾¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÅþÃ£¤·¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
18ÆüÄ«¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ë¼«Ì±´´Éô¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¹ç°Õ¤Þ¤Ç¤Ï±ó¤¤¡×¡¢¤¢¤ë¹ñÌ±´´Éô¤â¡Ö´Ø½ê¤Ï¸«¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¤â¤¦¾¯¤·µ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢Î¾ÅÞ¤Ë¤Ï³Ö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ë¤Ï¡Ö¹ñÌ±Ì±¼ç¤ÈÀÜ¶á¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¯¸¢¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¡¢º£¸å¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤Î°ÂÄê¤Ë¸þ¤±¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Î¡Ö¥È¥Ã¥×È½ÃÇ¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¸«Êý¤¬Â¿¤¯½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÎ¾ÅÞ¤Î¹ç°Õ¤Ë¤ÏÍèÇ¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇ¯ÅÙÆâ¤ÎÁá´ü¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤ë¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌîÅÞ¤Ç¤¢¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬Í½»»¤Ç¶¨ÎÏ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿·Á¤Ç¡¢¤³¤³¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤Ë¾ù¤Ã¤¿·Á¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö³Õ³°¶¨ÎÏ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¹ç°Õ¤ò¤á¤°¤ê¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡ÖÀ¯¼£¤Î°ÂÄê¤Î¤¿¤á¤ËÎ¾ÅÞ¤Ç´Ø½ê¤ò±Û¤¨¤è¤¦¤ÈÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤Ã¤¿¡×¡¢¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡Ö¿®Íê´Ø·¸¤Ï¤è¤ê¾úÀ®¤µ¤ì¤¿¡£Ï¢·È¤Ï¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¼çÄ¥¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿°ìÊý¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ïº£¸å¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤ÇÌîÅÞ¡¦¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸ºÀÇ¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ëºâ¸»¤ò¤É¤¦³ÎÊÝ¤¹¤ë¤«¤ÎÊý¿Ë¤Ï¸«¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢º£¸å¡¢ÀâÌÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¤É¤Î¤¯¤é¤¤¼ê¼è¤êÁý¤¨¤ë¡©
¡½¡½¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ç¤ÏÇ¼ÀÇ¼Ô¤Î¤ª¤è¤½8³ä¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¼ê¼è¤ê¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Ï¸½ºß¡¢Ç¯¼ý200Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Î¿Í¤Ï160Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È½êÆÀÀÇ¤¬¤«¤«¤ê¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï18Æü¡¢¤³¤ì¤òÇ¯¼ý665Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Î¿Í¤Ï178Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÇ¯¼ý665Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Î¿Í¤Ï4000Ëü¿Í¤Û¤É¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè°ìÀ¸Ì¿·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤Î¼çÀÊ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¦À±ÌîÂîÌé¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¤äÉ×ÉØ¶¦Æ¯¤¤Ê¤É¤òÁÛÄê¤·¤¿»î»»¤Ç¤Ï¡¢160Ëü±ß¤«¤é178Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Îº£Ç¯ÅÙ¤«¤éÍèÇ¯ÅÙ¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤ë¸ºÀÇ³Û¤Ï¡¢Ç¯¼ý¤¬150Ëü±ß¤Î¿Í¤Ç9000±ß¡¢200Ëü±ß¤Î¿Í¤Ç7000±ß¡¢300Ëü±ß¤Î¿Í¤È400Ëü±ß¤Î¿Í¤½¤ì¤¾¤ì8000±ß¡¢500Ëü±ß¤Î¿Í¤Ç¤Ï2Ëü8000±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢600Ëü±ß¤Î¿Í¤¬1ÈÖÂ¿¤¯¡¢3Ëü7000±ß¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
À±Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Öº£²ó¤Î²þÀµ¤Ç¤ÏÃæ´ÖÁØ¤Ø¤è¤êÇÛÎ¸¤·¤¿Àß·×¡£ÆÃ¤ËÇ¯¼ý500¤«¤é600Ëü±ß¤Î¿Í¤Î¸ºÀÇ³Û¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²È·×¤Î¸å²¡¤·¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÊÉ¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë¤è¤ë¡Öºâ¸»¡×¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®Ìî»ûÀÇÄ´²ñÄ¹¤Ï¤ª¤è¤½6500²¯±ß¤ÎÀÇ¼ý¸º¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¿·¤¿¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ëºâ¸»¤ò¤É¤¦³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤ÀÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¡¢²ÝÂê¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê12·î18ÆüÊüÁ÷¡Ønews zero¡Ù¤è¤ê¡Ë