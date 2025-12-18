陸上男子１００メートル元日本記録保持者の桐生祥秀が１８日、自身のインスタグラムに新規投稿。リオデジャネイロ五輪陸上男子４００メートルリレーで銀メダルを獲得したメンバーの集合写真をアップした。

「全員３０オーバー リオから９年」とつづった桐生。山県亮太、飯塚翔太、ケンブリッジ飛鳥の４人が穏やかな笑みを浮かべている。９年前のリオデジャネイロ五輪で歴史的偉業を達成したメンバーだ。

世界最高のバトンワークで、“人類最速の男”ウサイン・ボルト率いるジャマイカに食い下がり、陸上大国・米国の猛追を退けての銀メダル。アンカーだったケンブリッジは「最後はもう覚えてない。今までで一番、あっという間の１００メートルだった」とコメントを残し、２０歳だった３走の桐生は「前にいるやつは全員抜いてやろうと思っていた」。３、４番手でバトンを受け取ると、猛然と前を追った。相手が世界の猛者だろうと関係なし。高速でコーナーを駆け、有言実行のトップでバトンをつないだレースだ。

リレー侍の再集結にファンも「感動が蘇る、いい写真です」「この４人が大好き！！！」「伝説」「今だにあのリレーは何度も見ては感動します」「ケンブリッジ久々に見れて嬉しいよ」「飛鳥選手？分からなかった〜♥」「みんなイケオジ」と反響の声をあげていた。