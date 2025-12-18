Ê¡´Ö¹áÆàÀ¶Îï¡Ö¿¼¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤º¡¢¿ÈÂÎ¤Ç³Ð¤¨¤¿¾´ý¤ò»Ø¤½¤¦¡×¼ÒÄ¹¤Î¸ÀÍÕ¤Ë±Æ¶Á¼õ¤±¤ë
¡¡¾´ý¤ÎÊ¡´Ö¹áÆàÀ¶Îï¡á½÷²¦¡¢½÷Î®²¦ºÂ¡¢½÷Î®Ì¾¿Í¡¢½÷Î®²¦°Ì¡¢ÁÒÉßÆ£²Ö¡á¤¬£±£¸Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè£·´üÀ¶ÎïÀï½¢°Ì¼°¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏÉô°¦½÷Î®»ÍÃÊ¤òÄ©Àï¼Ô¤Ë·Þ¤¨¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢£³¾¡£°ÇÔ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇËÉ±Ò¡££´´üÏ¢Â³£¶²óÌÜ¤ÎÂ×´§¡Ê¤¿¤¤¤«¤ó¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¹©É×¤ò»î¤ß¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ç¤¤¿¡£°ìÊý¤ÇÃæ½ªÈ×È¿¾Ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡¢¼ý³Ï¤Î¤¢¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡´Ö¤ÏÁ°´ü½ªÎ»¸å¤Ë¡¢¼çºÅ¤¹¤ëÂçÀ®·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÁêÀîÁ±Ïº¼ÒÄ¹¤Î¡ÖÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤º¹ÔÆ°¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¾´ý¤Ç¤Ï¿¼¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤º¡¢¿ÈÂÎ¤Ç³Ð¤¨¤¿¾´ý¤ò»Ø¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£ºîÀï¤ò¹Í¤¨¤ëÃæ¤ÇÂ©µÍ¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎºîÀï¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¨¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¿ÈÂÎ¤Ç³Ð¤¨¤¿¾´ý¤Ë¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¤±¤É¡¢Àº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Ê¡´Ö¤Ï£¹Æü¡¢£¶·î¤Ë¿·¤·¤¯À©ÅÙ²½¤µ¤ì¤¿¡ÖÂÐ¶É¤ÎÆüÄø¤È½Ð»ºÍ½ÄêÆü¤ÎÁ°¸å·×£±£´½µ¤Î´ü´Ö¤¬°ìÉô¤Ç¤â½Å¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢ÂÐ¶É¼Ô¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢Ï¢ÌÁ¤ØÍ×Ë¾½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£Íâ£±£°Æü¤ËÂçºå»ÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢Ï¢ÌÁ¤Ï£±£¶Æü¤Ë¡ÖºòÆü¡¢¶ÛµÞ¾ïÌ³²ñ¤ò³«ºÅ¤·¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ÎÂÐ¶É¼Ô¤¬Ç¥¿±¡¦½Ð»º¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎËÜÂÐ¶Éµ¬Äê¤ò°ìÉôÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Æ±µ¬Äê¤Îºï½ü¤È¸ø¼°ÀïÈÖ¾¡ÉéÂÐ¶Éµ¬Äê¸¡Æ¤°Ñ°÷²ñ¡Ê²¾¾Î¡Ë¤ÎÀßÎ©¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤ÎÀ¶¿å»ÔÂå²ñÄ¹¤âÆ±ÀÊ¤·¤¿¤¬¡¢¶¦¤Ë¸ÀµÚ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£