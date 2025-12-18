ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート男子で金メダル最有力候補のイリア・マリニン（２１）（米）が読売新聞などの取材に応じ、五輪や前人未到の「クイント（５回転）ジャンプ」への思いを語った。

（岡田浩幸）

今月のＧＰファイナルではショートプログラム（ＳＰ）で、決めれば史上初となるクワッドアクセル（４回転半ジャンプ）―３回転トウループの連続ジャンプに挑んだが失敗。３位と出遅れたものの、フリーでは臆せず４回転ジャンプを全６種類、計７本跳ぶ構成で臨んで全て成功させた。世界最高得点を出して３連覇を達成し、「これまでで最高の演技の一つになった。自分の未来へのモチベーション（士気を高めるもの）にもなった」と振り返った。

６種類７本の構成を初めて試合で実行したのが２０２４年ファイナルだった。転倒し、回転不足となって得点は伸びず「当時は自分に確信がなかった」。技を磨き、今では超高難度のプログラムを「練習で毎日やっている」。圧巻の構成は、本人にとっては日常的にこなすメニューだった。

今後５回転ジャンプに挑戦する意向を示す。「心身ともに強さが必要で、リスクがある。ただそれは避けられないし、ヒリヒリするような人生を歩みたい」。ジャンプの種類については、クイントアクセル（５回転半ジャンプ）も挙げつつ、「少なくとも１、２種類の５回転はできると考えている」。五輪後を見据えて「十分な確信を持てれば試合でやる。（その日は）そんなに遠くないと思う」と笑顔を見せた。

両親ともに元フィギュア選手で、母のタチアナさんは１９９８年長野五輪に出場した。天性の才能と努力とのバランスを問われ、「幸運にも両親にスケートを教えてもらい、それが助けになった。でも多くの部分はハードワークによるものだ。努力なしに成功をつかむことはない」と話した。

現時点の演技は「８５％ほどの出来」とした。「４回転７本（の演技）を成功できたから、今後はもっとスピンなどに注力できる」といい、五輪では「もっとプログラムの流れを良くして、一つの芸術作品にしていける」。今季のＳＰとフリーはともに「人生の旅」がテーマ。世界最高得点で金メダル。その道筋が、はっきりと見えている。

◆イリア・マリニン＝２０２２年に世界ジュニア選手権を制し、同年秋に国際スケート連合（ＩＳＵ）公認大会で初めてクワッドアクセル（４回転半ジャンプ）を成功させた。世界選手権は２連覇中。