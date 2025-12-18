ファンケルから新発想♡チークカラーで叶える立体感と幸せ顔メイク

毎日のメイクに欠かせないチークは、表情の印象を左右する大切な存在。そんなチークに、ファンケルから新たな選択肢が登場します。2026年2月発売の「ニュアンスコントラストチークカラー」は、発色とツヤをひとつにした2色セット。テクニックに自信がなくても、自然な血色感と立体感を同時に叶えます。メイクしながら肌をいたわる処方で、忙しい日々にも心地よく寄り添うアイテムです♡

2色で叶える立体感チーク

「ニュアンスコントラストチークカラー」は、発色の良いカラーとツヤのあるカラーを組み合わせたチークカラーパレット。

2色を混ぜて頬にのせるだけで、肌の内側からにじむような血色感と透明感を演出します。

エアリースムース製法により、ふんわりとなめらかな質感で肌になじみ、ムラになりにくいのも魅力。立体感のある健康的な表情が、簡単に完成します。

頬をケアする処方と美発色

乾燥しやすい頬のために、3つのモイストチークケア成分※を配合。メイク中も潤いを守り、しっとりとした仕上がりをキープします。さらにWメイク持ち処方により、ヨレを防ぎながら発色を長時間維持。

メイク直しの回数を減らしたい日にも頼れる存在です。肌悩みをカバーしながら、明るく幸せそうな印象へ導きます。

※ヒアルロン酸内包パウダー・ツボクサエキス・ユキノシタエキス（すべて保湿成分）

内容：2色セットチークカラー

種類：全3種

発売日：2026年2月17日（火）

販売場所：通信販売・直営店舗

毎日に寄り添う幸せチーク



ひと塗りで立体感と血色感を引き出し、肌ケアまで叶えるファンケルのチークカラー。難しいテクニックは不要で、いつものメイクに取り入れるだけで表情が明るく変わります。

頬の乾燥やメイク持ちが気になる大人世代にも心強い処方。ナチュラルなのに印象的な仕上がりで、毎日のメイク時間を少し前向きにしてくれる存在です♪