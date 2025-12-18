ファンケルから新発想♡チークカラーで叶える立体感と幸せ顔メイク
毎日のメイクに欠かせないチークは、表情の印象を左右する大切な存在。そんなチークに、ファンケルから新たな選択肢が登場します。2026年2月発売の「ニュアンスコントラストチークカラー」は、発色とツヤをひとつにした2色セット。テクニックに自信がなくても、自然な血色感と立体感を同時に叶えます。メイクしながら肌をいたわる処方で、忙しい日々にも心地よく寄り添うアイテムです♡
2色で叶える立体感チーク
「ニュアンスコントラストチークカラー」は、発色の良いカラーとツヤのあるカラーを組み合わせたチークカラーパレット。
2色を混ぜて頬にのせるだけで、肌の内側からにじむような血色感と透明感を演出します。
エアリースムース製法により、ふんわりとなめらかな質感で肌になじみ、ムラになりにくいのも魅力。立体感のある健康的な表情が、簡単に完成します。
頬をケアする処方と美発色
乾燥しやすい頬のために、3つのモイストチークケア成分※を配合。メイク中も潤いを守り、しっとりとした仕上がりをキープします。さらにWメイク持ち処方により、ヨレを防ぎながら発色を長時間維持。
メイク直しの回数を減らしたい日にも頼れる存在です。肌悩みをカバーしながら、明るく幸せそうな印象へ導きます。
※ヒアルロン酸内包パウダー・ツボクサエキス・ユキノシタエキス（すべて保湿成分）
内容：2色セットチークカラー
種類：全3種
発売日：2026年2月17日（火）
販売場所：通信販売・直営店舗
毎日に寄り添う幸せチーク
ひと塗りで立体感と血色感を引き出し、肌ケアまで叶えるファンケルのチークカラー。難しいテクニックは不要で、いつものメイクに取り入れるだけで表情が明るく変わります。
頬の乾燥やメイク持ちが気になる大人世代にも心強い処方。ナチュラルなのに印象的な仕上がりで、毎日のメイク時間を少し前向きにしてくれる存在です♪