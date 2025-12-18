安倍元総理を銃撃し、殺害した罪などに問われている山上徹也被告について、検察は無期懲役を求刑しました。裁判では、安倍昭恵さんの“思い”も読み上げられました。

検察官

「被告人を無期懲役に処するのを相当と思料します」

求刑を聞いた後、山上徹也被告（45）は少しうなだれた様子を見せました。2022年7月、奈良市で安倍晋三元総理（当時67）を手製のパイプ銃で銃撃し、殺害した罪などに問われています。

山上被告はこれまでの裁判で、起訴内容をすべて認めていて、母親が旧統一教会に多額の献金をし、家庭が崩壊したことで強い憎しみを抱いたと述べました。

18日の裁判では、最初に安倍元総理の妻・昭恵さんの代理人弁護士が意見陳述書を読み上げました。

安倍昭恵さんの意見陳述書

「私にとっては、かけがえのないたった1人の家族です。最後に言葉を交わすこともできず、突然、夫を亡くした喪失感は一生消えることはありません。（被告人の方には）自分のしたことを正面から受け止め、罪をきちんと償うように求めます」

検察側は「不遇な生い立ちに被害者は無関係で、戦後史に前例を見ない極めて重大な結果をもたらした」として無期懲役を求刑。一方、弁護側は「宗教が関わった虐待の被害者で悲惨ともいうべき境遇が、犯行動機と直結している。無期懲役はあまりにも重い」などとして、懲役20年までにとどめるべきだと主張しました。

そして、最後に裁判長から何か述べたいことがあれば証言台へ、と促された山上被告でしたが、首を横に振りながら「ありません」と一言述べただけで、審理は終わりました。

判決は来年1月21日に言い渡されます。