◇プロボクシング54キロ契約8回戦 坂井優太《TKO1回2分10秒》ブーンルエン・ファヨン（2025年12月18日 東京・後楽園ホール）

22年世界ユース選手権優勝を含むアマ7冠で日本バンタム級6位の坂井優太（20＝大橋）がWBO・アジア・パシフィック・スーパーフライ級11位ブーンルエン・ファヨン（タイ）を初回TKO勝ちし、デビューから無傷の6連続KO勝利を飾った。

初回鋭い右ジャブを飛ばすと、左ストレートをジャストミートさせダウンを奪取。続けて連打から再びダウンを奪うと、最後は左ボディーから右ボディーにつなげて試合を終わらせた。「やってきたことを出す前に終わってしまった」と涼しい顔を浮かべながら「距離感もよかったでのああいったパンチで終われて良かった」と振り返った。

22年世界ユース選手権優勝経験もある大橋ジムのホープ。この試合に向けては「過去イチ追い込んできた」と普段のジムワークに加え週3日のフィジカルトレーニングに着手。1回しかできなかったと話す懸垂も30回できるようになり「体の強さを見せられた試合ができた」と納得の表情だ。

また11月24日にWBC世界バンタム級王座決定戦で那須川天心（27＝帝拳）に判定勝ちした、同門・井上拓真（29＝大橋）のスパーリングパートナーも務め、天心戦前には約1カ月で31ラウンドを消化。「体験したことのない連打を受けたが、世界チャンピオンとスパーができていい経験になった。拓真さんのおかげでいいモチベーションで試合に臨めた」と先輩に感謝した。

来年にタイトル初挑戦する意向も口にし「大きいことは言えないが、来年タイトルマッチをやりたい思いは強くなってきた。まずは日本タイトルになるのかな」と世界挑戦に向けた“切符”の獲得へ力を込めた。