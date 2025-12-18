◇ボクシング東洋太平洋＆WBOアジア・パシフィック・スーパーミドル級タイトルマッチ10回戦 東京・後楽園ホール（2025年12月18日 ユン・ドクノ（韓国）《負傷引き分け4回1分41秒》森脇唯人（ワールドスポーツ））

東京五輪ミドル級日本代表で、東洋太平洋スーパーミドル級3位、WBO―AP同級7位の森脇唯人（29＝ワールドスポーツ、1戦1勝）がプロ2戦目でタイトルに挑戦も無念の負傷引き分けに終わり、坪井智也（帝拳）らに並ぶ日本最速タイ記録更新を逃した。

序盤からスピードを生かし、WBO―AP＆東洋太平洋同級王者ユン・ドクノ（30＝韓国、12戦10勝8KO2敗）に襲いかかると、1回終了間際に強烈な右カウンターでダウンを奪取。ただ4回に偶然のバッティングでユンが左目上をカットし、レフェリーが試合続行が不可能と判断し、引き分けとなった。

森脇は「ダメージはないが、心のダメージが…」と肩を落としながら「チャンスで仕留めきれず、だらだら試合を進めてしまった。自分の実力がまだ足りなかったということ」と唇を噛み締めた。

なお同興行のセミファイナルではヘビー級1000万円トーナメントの決勝（4回戦）が行われ、マハンハイリー・ヌールタイ（中国）が大沼ケン（角海老宝石）に判定勝ちし、初代王者に輝いた。

帝京高サッカー部出身の大沼はあと一歩で賞金獲得を逃し、「やってきたことが出せなかった。申し訳ない」とうなだれた。