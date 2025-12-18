¶ä°ÉBOYZ¡¦Ê÷ÅÄÏÂ¿¡ÖºÇ¹â¤È¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¡¡¼ãÍÕÎµÌé¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Î±Ç²è¡¡ºÇ¿·±ÇÁü¸ø³«
¶ä°ÉBOYZ¤ÎÊ÷ÅÄÏÂ¿¤µ¤ó¡Ê48¡Ë¤È¡¢ÇÐÍ¥¤Î¼ãÍÕÎµÌé¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¥ó¥°¥À¥à¡¡¼«Ê¬¤Î²»¤òÌÄ¤é¤»¡£¡Ù¡Ê2026Ç¯3·î27ÆüÁ´¹ñ¸ø³«¡Ë¤ÎºÇ¿·±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¤Ï¡¢1978Ç¯¤Ë²»³Ú¶È³¦¤Ç¿·¤·¤¤Æ»¤òÀÚ¤ê³«¤¡¢ÆüËÜ¤Î¥í¥Ã¥¯¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿Ì¾¤â¤Ê¤¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¼ÂÏÃ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿ÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£Ê÷ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥ó¥É¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤Ê¤ë¥æ¡¼¥¤¥Á¤ò¡¢¼ãÍÕ¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥â¥â¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¡¢Ê÷ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤È1Ç¯¤Ç¤¤Þ¤¹ËÍ¡¢»£±Æ¡£¤½¤ó¤°¤é¤¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ºÇ¹â¤È¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î´ÆÆÄ¤ÈµÓËÜ¤Ï¡¢ÅÄ¸ý¥È¥â¥í¥ò¤µ¤ó¡Ê68¡Ë¤ÈµÜÆ£´±¶åÏº¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤äÃçÌîÂÀ²ì¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤¿¤Á¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤â¡¢»þÂå¤òÀÚ¤ê³«¤¯¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ãÍÕ¤µ¤ó¤â»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬ËÜÅö¤Ë¿¼¤¯¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤À¤«¤é¼ÁÌä¤È¤«¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢ÂÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤¢¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤Æ¤â¡£¤¹¤´¤¤´ñÀ×Åª¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ë²èÀ½ºî¡¦ÇÛµë¡§¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª ¡Êc¡Ë2026 ±Ç²è¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¥ó¥°¥À¥à¡¡¼«Ê¬¤Î²»¤òÌÄ¤é¤»¡£¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¡Ê12·î18ÆüÊüÁ÷¡ØOha!4 NEWS LIVE¡Ù¤è¤ê¡Ë