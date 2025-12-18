THE RAMPAGE¡¢à¥¢¥Ð¥¿¡¼¡¦¥ì¥Ã¥ÉáÀ÷¤Þ¤ë²£ÉÍ¤ËÂç¶½Ê³¡¡µÈÌîËÌ¿Í¡Ö´üÂÔÃÍ¾å¤¬¤ë¡×
THE RAMPAGE¤Î¿Ø¡Ê31¡Ë¡¢µÈÌîËÌ¿Í¡Ê28¡Ë¡¢Æ£¸¶¼ù¡Ê28¡Ë¤¬18Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Ç±Ç²è¡Ö¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡×¸ø³«µÇ°¡Ö¥è¥ë¥Î¥è2025¡×¥¢¥Ð¥¿¡¼¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥Ê¥¤¥ÈÅÀÅô¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ð¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¤Ç¡¢¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ²£ÉÍ»ÔÆâ¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥³¥é¥Ü¡£²£ÉÍ¤Î³¹¤¬¡È¥¢¥Ð¥¿¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¡É¤«¤é¡È¥¢¥Ð¥¿¡¼¡¦¥ì¥Ã¥É¡É¤ËÀ÷¤Þ¤ë¡£µÈÌî¤Ï¡Ö±Ç²è¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ë¥¢¥Ð¥¿¡¼¤Ï¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎÃæ¤ËË×Æþ¤¹¤ë´¶³Ð¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤Ç¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡£¤¹¤Ç¤Ë¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ì¥Ã¥É¤ËÀ÷¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ¿·ºî¤Ø¤Î´üÂÔÃÍ¤â¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤ë¤È»×¤¤¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¿Ø¤Ï¡Ö°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¿§¤¬ÀÖ¤Ê¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£±Ç²è¤ò¸«¤¿¸å¤Ë¤³¤³¤ËÍè¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀä»¿¡£Æ£¸¶¤â¡Ö¡Ê¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡ËÀÄ¤¯¤Æ´¨¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢µ¤¤Î¤»¤¤¤«½ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£