【ワシントン＝田中宏幸】米労働省が１８日発表した１１月の消費者物価指数（ＣＰＩ）上昇率は前年同月比２・７％だった。

市場予想を大きく下回り、前回発表された９月から伸びが縮小した。トランプ政権による関税措置などの影響で価格転嫁は進んでいるものの、インフレ（物価上昇）は鈍化傾向を示した。

米国で生活必需品のガソリンは前年同月比で０・９％上昇した。昨年６月以降、マイナスが続いていたが、プラスに転じた。食品の伸びは２・６％で９月から伸びが縮小した。変動が大きい食品とエネルギーを除いた指数は２・６％と９月から伸びが大きく低下した。

１０月分は過去最長の４３日に及んだ政府機関の一部閉鎖で連邦職員の多くが自宅待機となり、調査できなくなったため、発表は取りやめになっている。

米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）はデータが不足する中、１０日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）では雇用の下支えを重視し、政策金利を３会合連続で０・２５％引き下げた。ただ、インフレ再燃への警戒感などから内部の意見対立が深まっており、追加利下げには慎重な姿勢を示している。