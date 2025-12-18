ドル売り反応強まる、米ＣＰＩ前年比が＋２．７％に鈍化＝ＮＹ為替



１１月米消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年比+2.7％と市場予想+3.1％を大幅に下回った。コア前年比も+2.6％と市場予想+3.0％を下回っている。この結果を受けて米債利回り低下とともにドル売り反応が広がった。ドル円は一時155.50割れ水準まで下落。ユーロドルは1.1756レベルに、ポンドドルは1.3438レベルに本日の高値を更新した。米１０年債利回りは一時４．１０％付近まで低下した。ただ、足元では揺り返しの動きが入っており、売買が交錯している。



USD/JPY 155.61 EUR/USD 1.1737 GBP/USD 1.3417

