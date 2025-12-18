◆プロボクシング ▽ＷＢＯアジアパシフィック＆東洋太平洋スーパーミドル級（７６・２キロ以下）タイトルマッチ１０回戦 △王者ユン・ドクノ（４回負傷引き分け）挑戦者・森脇唯人△（１２月１８日、東京・後楽園ホール）

ＷＢＯアジアパシフィック＆東洋太平洋スーパーミドル級タイトルマッチで、東京五輪ミドル級日本代表で東洋太平洋スーパーミドル級３位、ＷＢＯアジアパシフィック同級７位の森脇唯人（２９）＝ワールドスポーツ＝がＷＢＯアジアパシフィック＆東洋太平洋同級王者ユン・ドクノ（３０）＝韓国＝に挑戦したが、４回１分４１秒負傷引き分けに終わった。

プロデビュー２戦目の森脇が王座を獲得すれば、坪井智也（帝拳）らに並ぶ国内最速記録だったが、記録達成はならなかった。

森脇は初回終了間際に、ユンの左に右カウンターを合わせてダウンを奪った。しかし２回、偶然のバッティングで森脇が左目上をカット。４回、再び偶然のバッティングでユンが左目上をカットし、レフェリーが試合続行不可能と判断。負傷引き分けでユンの防衛となった。

森脇は「１ラウンドでダウンを取って、そのあとちょっとダラダラな流れだったのも、自分の弱さ。そのダラダラがなければ、別に目をカットして負けることもなかったんじゃないか」と悔やんだ。ただ試合結果がよく分かっていなかったようで、控室での取材中に「あ、ドローなんですか？ （ルールが）分かってなかったです」。３回までの採点は、ジャッジ３者とも２９―２７で森脇を支持しており、規定の４回を終了していたら負傷判定勝ちだったことを知らされ「次のラウンドに入っていたら勝ち？ あっ、そういうことですか」と苦笑した。

齊田竜也会長は「自分がチャンスと思うんで倒しに行ったんで、それは良しとしてあげたいと思います。その結果ですから。逃げ回ってのドローじゃないので」と話し、「もう１戦挟んでもう１回、という形もありかな」とユンとの再戦プランも示唆した。

森脇は今後について「今はダメージもないですし、心のダメージだけです」とジョークを飛ばし「もちろん心は折れてないです」と話した。