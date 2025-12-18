2025年12月16日、日本の漫画蔵書施設の検索ポータルサイト・SPACOMIcで「かっこいい技名といえば？」と題したアンケートの結果が発表され、中国のネットユーザーの注目を集めている。同アンケートは、サイト内のWEB投票とTikTokのコメント投票が集計されたもので、総投票数は862票だった。

ランキング1位は 「ブルーロック」潔世一（いさぎ よいち）の二銃式直撃弾で55票、2位は「文豪ストレイドッグス」太宰治（だざいおさむ）の異能力 人間失格で20票、3位は「呪術廻戦」五条悟（ごじょうさとる）の虚式「茈」で20票、4位は「ブルーロック」潔とカイザーの契約で19票、5位は「呪術廻戦」五条の無量空処で18票だった。

また、6位は「ブルーロック」潔と鄢名蘭世（くろな らんぜ）の行星熱線で17票、7位は「呪術廻戦」五条の術式反転「赫」で13票、8位は「豪ストレイドッグス」中原中也（なかはらちゅうや）の汚濁で12票、9位は「妖怪学校の先生はじめました！」の急急如律令で12票、10位は「僕のヒーローアカデミア」爆豪勝己（ばくごうかつき）の榴弾砲着弾（ハウザーインパクト）で11票となっており、以下60位まで発表されている。

この結果が中国のSNS・微博（ウェイボー）で468万人以上のフォロワーを持つブロガーに紹介されると、ネットユーザーからは「潔×カイザーはまさに『格』が違うって感じ」「潔世一の二銃式直撃弾はかっこよすぎて言葉を失った」「トップ6のうち潔世一が3つも占めてるの、さすがに強すぎる」「ほとんど潔の技じゃん！かっこよすぎ！ストライカーの未来が明るすぎる！」と1位の潔の技に言及したコメントが多く寄せられた。

さらに、「結局五条悟だよ！！強すぎ」「やっぱ五条悟だわ。本当にかっこよすぎる」「一番中二病だった頃は、毎日『領域展開』してた」「五条悟の技が3つも全部ランクインしてるじゃん」「特に五条が術式を詠唱するときの声が好き。色気ありすぎる」などと、五条に関するコメントも目立っていた。

そのほか、「実力派ばっかりで全員好き」「このランキング、レベル高すぎて納得しかない」「みんなかっこいい。それぞれが『神格化』されてる」「全員実力も人気もあるからこそのランクインだよね！」などと、アンケート結果に同意する声も多かった。（翻訳・編集/岩田）