µð¿Í¡¡º£Â¼¿®µ®¤ËÂ¨ÀÊ°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡¡¹âÍü¤È¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç´¶¶Ë¤Þ¤ë¡Ö²þ¤á¤Æ°úÂà¤·¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤¿¡×
¡¡µð¿Í¡¦¹âÍüÍºÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£º£¥ª¥Õ¤Ëµð¿Í¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ê¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤¿º£Â¼¿®µ®Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤â½Ð±é¡£ºÇ¸å¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ÇÂ¨ÀÊ¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡³«»Ï¤«¤é·ÚÌ¯¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ç²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿£²¿Í¡£º£Â¼¤Ï¥×¥íÀ¸³è¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤Ë£²£±Ç¯¤Î¹ÅçÀï¤Ç¼«¿È£²ÅÙÌÜ¤Î´°Éõ¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¤òµó¤²¡Ö£±£´£³µå¤Ç´°Éõ¾¡Íø¡Ä¤Ç¥Ð¥Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤¬Á´Á³¥À¥á¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¤«¤éÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µð¿Í¤«¤éÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢¸½ÌòÂ³¹Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ°ÜÀÒÀè¤òÃµ¤¹¤â¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤Ê¤¯°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤¿Ä¾¸å¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏÍèÇ¯¤«¤é¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î¥³¡¼¥Á¤È¤Ê¤ëº£Â¼¤ÎÂ¨ÀÊ¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡º£Â¼¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ø¡ÖÀµÄ¾¡¢¤Þ¤À¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤òÅÝ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÂ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÎÉ¤¤Åú¤¨¤¬½Ð¤º¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¹âÍü¤«¤é¤Î²ÖÂ«Â£Äè¤Ç´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤ÎÁ°¤ÇÏÃ¤¹¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ°úÂà¤·¤¿¤ó¤À¤Ê¤Èº£Æü¼Â´¶¤·¤¿¡££±£´Ç¯´Ö¤â±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢´¶¼Õ´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤Èº£Â¼¡£¹âÍü¤â¡ÖÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¡£²ÖÂ«¤òÅÏ¤¹»þ¤Ë¤Õ¤¶¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ê¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Î¡Ë¤¹¤Ù¤Æ¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤ë¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢º£¸å¤Îº£Â¼¤Ø¡Ö¥Î¥Ö¤Ï¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤Ç¤¤ë¿Í¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï³Ú¤·¤ß¡£¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£