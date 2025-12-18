それどこの？ → なんと【ダイソー】です！「お値段以上なバッグ」見つけた！

物価高の今こそ、上手に取り入れたいのがプチプラの高見えアイテム。今回【ダイソー】で見つけたのは、デイリーに使えてさりげなく可愛い表情を添えてくれるトートバッグです。ふわふわな持ち手やキルティングデザインが、冬コーデにトレンドのエッセンスをプラスしてくれる予感！ 大人世代でも持ちやすいバッグをセレクトしたので、ぜひチェックしてみて。

中綿入りの持ち手が今っぽい！

【ダイソー】「舟型トートバッグ」\330（税込）

ワンマイルコーデにもサブバッグとしても使いやすい、舟形のナイロントートバッグ。ぷっくりとした中綿入りの持ち手が、さりげない愛らしさを添えてくれます。見た目が可愛いだけでなく、底にマチがあるので見た目以上に物が入りそう。ファスナー付きで中身が見えないので防犯面でも安心。ランチバッグにもぴったりかも。

オニオンキルトとブルーがシンプルコーデのアクセントに

【ダイソー】「ショルダーバッグ」\550（税込）

立体感のあるキルティングに、ドロスト仕様のポケットが今っぽい一品。A4サイズ対応なので、何かと荷物が増えがちな人にもおすすめです。ちょっぴりクールなブルーの色味と、オニオンキルトが大人の遊び心を演出。シンプルコーデに添えるだけでこなれ感アップを狙えるバッグが、この価格とは驚きです。

