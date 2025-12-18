¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¡È·ä¤À¤é¤±¡É¥®¥ê¥®¥ê¤ÊÆ±À³À¸³è¤ß¤»¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ªÎ¤ÃçºÚ·î¡Ö½µ¥×¥ì¡×¤Ç¥¥á¤Æ¤Ê¤¤´é¤òÈäÏª
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡ÖTask have Fun¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦Î¤ÃçºÚ·î¡Ê22¡Ë¤¬¡¢12·î15Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Üー¥¤¡×ºÇ¿·¹æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥í¥ó¥°¥¹¥«ー¥È¤À¤±¤É¡Ä¼Â¤Ï¾åÈ¾¿È¤¬¡È¥æ¥ë¥æ¥ë¡É¤ÊÎ¤ÃçºÚ·î
¡¡¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ¤·¡Öº£²ó¤ÏÆ±À³À¸³è¤ò¥Æー¥Þ¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¡¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤Í¡ª¡×¤È¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¡£¥¢¥Ñー¥È¤Î°ì¼¼¡¢²°¾å¤Ê¤ÉÆü¾ï¤ÎÉ÷·Ê¤ÎÃæ¤Ç¤â»£±Æ¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÁÇ¤Î»ä¤¬¸«¤ì¤ë¤«¤â¡¢¡¢¡¢¡×¤È¥¥á´é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö½µ¥×¥ì¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â·ÇºÜ¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¡Ø»£±Æ¡Ù¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¤Æü¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤ªÉ÷Ï¤¤äÀöÂõÊª¤Î·ä´Ö¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¤æ¤ë～¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡È·ä¤À¤é¤±¡É¤Î¥®¥ê¥®¥ê»Ñ¤ò¸ø³«¡£²È»ö¤ò¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤¬¡Ö°Æ³°¡¢²È»ö¤¬¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡×¤È½÷»ÒÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¹æ¤Ï¢âJOY¤Î°©ÅÄ¼îÎ¤°Í¤¬É½»æ¡õ´¬Æ¬¤òÃ´Åö¡£Ä¹ß·çýÎ¤Æà¡¢¹âºê¤«¤Ê¤ß¡¢ÌîÂ¼¤ë¤Ê¡¢ÇòÀî°¦Íü¡¢Åìµþ¥ªー¥È¥µ¥í¥ó2026¥¤¥áー¥¸¥¬ー¥ë¡ÖA-clss¡×¡Ê¿¹ÏÆÍü¡¹¹á¡¢É´ÅÄ¼®Î¤¡¢µÌ¹áÎø¡¢ÉÄ²Ã·ëºÚ¡Ë¡¢¥¯¥é¥é¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê¤Ý¤¿¤ß¤¦¡¢¥Õ¥ëー¥È¤¢¤ê¤µ¡¢¤Á¤Ê¤×¤×¡¢¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¡¢¤Ê¤ÊÃã¡Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
