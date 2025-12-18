GS敗退でも16億円、優勝すれば80億円を獲得！ 2026W杯の賞金総額は“1000億円超”となり、過去最高額に
いよいよ半年後に迫った北中米W杯だが、賞金と出場チームへの配分金が決まったという。英『BBC』や米スポーツ専門メディア『The Athletic』が報じている。
同メディアによると、国際サッカー連盟（FIFA）は2026年のW杯の賞金と配分金の総額を7億2700万ドル（約1130億円）とすることを承認したようで、これは前回のカタールW杯から50%増となり、過去最高額になったようだ。
またグループステージ敗退でも賞金はあり、900万ドル（約14億円）が与えられ、さらにすべての参加国に準備金として150万ドル（約2億3300万円）が支給される。そのため、W杯に参加すれば、1050万ドル（約16億円）は必ず保証される形となり、優勝すれば総額80億円以上を手にすることができる。
森保一監督率いる日本代表はオランダ、チュニジア、そして欧州プレイオフの勝者（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）と同組に。初戦の相手はオランダで、日本時間6月15日午前5時キックオフとなっている。