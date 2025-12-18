いよいよ半年後に迫った北中米W杯だが、賞金と出場チームへの配分金が決まったという。英『BBC』や米スポーツ専門メディア『The Athletic』が報じている。



同メディアによると、国際サッカー連盟（FIFA）は2026年のW杯の賞金と配分金の総額を7億2700万ドル（約1130億円）とすることを承認したようで、これは前回のカタールW杯から50%増となり、過去最高額になったようだ。





優勝国には5000万ドル（約78億円）、準優勝チームには3300万ドル（約51億円）が与えられ、3位には2900万ドル（約45億円）4位には2700万ドル（約42億円）。さらにベスト8で敗退したチームには1900万ドル（約30億円）、ベスト16で敗退したチームには1500万ドル（約23億円）、ベスト32で敗退したチームには1100万ドル（約17億円）が授与されるようだ。またグループステージ敗退でも賞金はあり、900万ドル（約14億円）が与えられ、さらにすべての参加国に準備金として150万ドル（約2億3300万円）が支給される。そのため、W杯に参加すれば、1050万ドル（約16億円）は必ず保証される形となり、優勝すれば総額80億円以上を手にすることができる。森保一監督率いる日本代表はオランダ、チュニジア、そして欧州プレイオフの勝者（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）と同組に。初戦の相手はオランダで、日本時間6月15日午前5時キックオフとなっている。