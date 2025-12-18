現役時代はプレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドで長く活躍し、引退後は指導者として古巣に戻ってきたオーレ・グンナー・スールシャール。



ジョゼ・モウリーニョの後任となり、2018年12月から2021年11月まで赤い悪魔を指揮した。



『THE Sun』によると、スールシャール氏はユナイテッド在籍時に、ライバルよりも早くアーリング・ハーランド、ジュード・べリンガム、デクラン・ライスに注目しており、争奪戦になる前に獲得するようクラブに注文していたという。





クラブに対し、いつ要求したのかは明かされていないが、2019年であればハーランドはザルツブルク、べリンガムはバーミンガム、ライスはウェストハムにいた。2020年にハーランドとべリンガムはドルトムントへ。ともに世界トップクラスの選手となり、前者はマンチェスター・シティ、後者はレアル・マドリードに移籍している。同時期のユナイテッドの補強を見ると、2020年1月にブルーノ・フェルナンデスを獲得している。これは近年で最も成功した補強であり、直近のボーンマス戦でも1ゴール1アシストを記録している。ただ、翌年の2021年はジェイドン・サンチョ、クリスティアーノ・ロナウドを獲得しているが、どちらも成功といえるものではなかった。サンチョに至っては未だユナイテッドが所属元となっているが、完全に構想外であり、ここ数年はレンタルでの移籍を繰り返している。こういった中での反省もあったのか、今夏の補強は効果的だったユナイテッド。ブライアン・エンベウモ、マテウス・クーニャは前線で存在感を発揮しており、セネ・ラメンスは守護神としてチームを支えている。