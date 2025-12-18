¥Á¥§¥ë¥¡¢¥µ¥Ó¡¼¥Ë¥ç¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¾¡Íø¤â¡¡¥Ú¥Ã¥×¤Ï¼éÈ÷¤Ç¤Î¹×¸¥ÅÙ¤ÎÄã¤µ¤ò¥Á¥¯¥ê¡Ö²Ì¤¿¤¹¤Ù¤Ìò³ä¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡Ä¡×
¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×½à¡¹·è¾¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£ÂÐ¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Î°ìÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2-0¤Ç¥·¥Æ¥£¤¬½à·è¾¡¤Ë¥³¥Þ¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¥·¥Æ¥£¤Ï¥«¥Ã¥×Àï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤ä¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤ÏµÙ¤ß¡£GK¤Ë¤Ï¥¸¥§¥¤¥à¥º¡¦¥È¥é¥Õ¥©¡¼¥É¡¢CF¤Ë¤Ï¥Ç¥£¥Ð¥¤¥ó¡¦¥à¥«¥µ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢32Ê¬¡¢¥È¥Ã¥×²¼¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¥é¥ä¥ó¡¦¥Á¥§¥ë¥¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¡£Áê¼ê¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¤«¤é±¦Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¡¢¶¯Îõ¤ÊÃÆÆ»¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¥·¥Æ¥£¤Ï¤³¤ì¤Ç¸ø¼°Àï6Ï¢¾¡¡£ÉÔÄ´¤À¤Ã¤¿ºòµ¨¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ½çÄ´¤Ê¥·¡¼¥º¥óÃæÈ×¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤¿¤À¡¢»Ø´ø´±¤Ç¤¢¤ë¥Ú¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤Ï¡ØDaily mail¡Ù¤Ë¤Æ¡¢ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¥Á¥§¥ë¥¡¢¥µ¥Ó¡¼¥Ë¥ç¤Î¤¢¤ë¹ÔÆ°¤ËÅ£¤ò»É¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÅêÆþ¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Î³èÌö¤Ë¤ÏËÜÅö¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¸åÈ¾¤Î¥é¥ä¥ó¡¦¥Á¥§¥ë¥¤Ï¼éÈ÷ÌÌ¤Ç²Ì¤¿¤¹¤Ù¤Ìò³ä¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥µ¥Ó¡¼¥Ë¥ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤À¡×
ºòº£¤Ç¤Ï¹¶·âÅª¤ÊÁª¼ê¤Ë¤â¸¥¿ÈÅª¤Ê¼éÈ÷¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËËèÇ¯¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁÀ¤¦¤è¤¦¤Ê¥·¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢³Î¼Â¤ËÁõÈ÷¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Ç½ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
14Æü¤Ë¥ê¡¼¥°Àï¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ÈèÏ«¤â¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢º£¸å¤³¤Î2¿Í¤Ï¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¸¥¿ÈÀ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£