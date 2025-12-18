まだリヴァプールはここから浮上できる クラブOBは戦力に絶対の自信「リヴァプールは依然として世界最高のチーム」
9日に行われたチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第6節ではインテルをアウェイで1-0と撃破し、続くプレミアリーグ第16節ではブライトンに2-0で勝利し、2試合続けてクリーンシートでの勝利を収めたリヴァプール。まだまだ安定しているとは言えないが、ここから浮上できるだろうか。
クラブOBである元イングランド代表FWマイケル・オーウェン氏は、リヴァプールにはまだ力があると浮上を信じている。昨季の優勝メンバーをベースに、今夏にはMFフロリアン・ヴィルツやFWアレクサンデル・イサクといったスター選手を補強している。戦力的にはどのクラブにも勝てるはずだ。
「今のプレイは良くないかもしれないけど、相手はリヴァプールを警戒すべきだ。今季もアーセナルやアストン・ヴィラに勝っているし、CLでもアウェイで勝って好成績を収めているのだから。まだ惨事とまでは言えない。道のりは長いけど、新戦力選手も良くなってくるはずさ」（『Liverpool Echo』より）。
年明け後の1月8日には、現在首位を走るアーセナルとのゲームも控えている。アーセナルにとっても簡単なゲームにはならないはずで、新戦力が噛み合えばリヴァプールが後半戦からタイトル争いに絡んできても不思議はない。