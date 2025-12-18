9日に行われたチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第6節ではインテルをアウェイで1-0と撃破し、続くプレミアリーグ第16節ではブライトンに2-0で勝利し、2試合続けてクリーンシートでの勝利を収めたリヴァプール。まだまだ安定しているとは言えないが、ここから浮上できるだろうか。



クラブOBである元イングランド代表FWマイケル・オーウェン氏は、リヴァプールにはまだ力があると浮上を信じている。昨季の優勝メンバーをベースに、今夏にはMFフロリアン・ヴィルツやFWアレクサンデル・イサクといったスター選手を補強している。戦力的にはどのクラブにも勝てるはずだ。





「選手全員が最高のパフォーマンスを発揮すれば、リヴァプールは依然として世界最高のチームだと本当に思っている。その強さを安定して見せているわけではないが、昨季は楽々とリーグを制したし、そこに素晴らしい新戦力を加えてきた。彼ら新戦力もきっと活躍するはずだ。今後5年はタイトル獲得候補になるよ」「今のプレイは良くないかもしれないけど、相手はリヴァプールを警戒すべきだ。今季もアーセナルやアストン・ヴィラに勝っているし、CLでもアウェイで勝って好成績を収めているのだから。まだ惨事とまでは言えない。道のりは長いけど、新戦力選手も良くなってくるはずさ」（『Liverpool Echo』より）。年明け後の1月8日には、現在首位を走るアーセナルとのゲームも控えている。アーセナルにとっても簡単なゲームにはならないはずで、新戦力が噛み合えばリヴァプールが後半戦からタイトル争いに絡んできても不思議はない。